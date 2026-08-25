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TV chilena

Solabarrieta echa al agua a periodista en pleno programa: “Estoy limpio, ¿tú has dicho que consumes drogas?

El conductor del programa Sin Filtros emplazó al ex rostro del espacio. Le dijo de todo al aire tras la detención de su mujer.

Por Nelson Martinez

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Duro descargo del animador contra el ex conductor del espacio.
© Sin FiltrosDuro descargo del animador contra el ex conductor del espacio.

Fernando Solabarrieta protagonizó uno de los virales del momento en la TV. El periodista que por años ha trabajado en el fútbol chileno ahora las oficia de conductor del espacio político Sin Fitros.

Fue ahí donde arremetió contra Gonzalo Feito, ex conductor del programa, quien en su nueva casa llamada “Próceres” festinó con la detención de Ivette Vergara. La mujer de Solabarrieta fue detenida la semana pasada por conducir a exceso de velocidad.

“Tuve mis dudas si habías sido tú, Gonzalo Feito, el que había caído tan bajo. Tu editor periodístico, que fue interpelado por mi mujer cuando salió al aire, Francisco Eguiluz, avergonzado después llamó a mi mujer y le pidió perdón, que todo esto estaba preparado, que lo habías preparado tú”, lanzó.

Solabarrieta sin filtro contra Feito

Siguiendo con sus descargos ante el periodista político, Fernando Solabarrieta subió y bajó a Gonzalo Feito en pleno programa Sin Filtros. Ahí aclaró que sus tiempos de adicciones quedaron atrás y repasó a su colega.

Nadie nunca en 30 años me había hecho lo que tú hiciste en ese programa. Fue impresionante y, sabes qué, no hay miramientos para nada, y además utilizando a mi mujer, con fotos de mis hijos”, se descargó.

Por eso, el relator y también hombre de radio criticó que “hablaron de mi problema de adicción…. ¿Sabes cuál es el problema? Estoy limpio, hueón, se lo he dicho a todo el mundo”.

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“Mi pregunta es: ¿”Tú le has dicho a todo el mundo que consumes drogas, Gonzalo Feito?”, cerró Solabarrieta, en una polémica que seguirá dando coletazos con el ex conductor del espacio.

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