Se mueve la grúa televisiva: TNT Sports sorprende con fichaje de rostro de ESPN

Este viernes se informó la llegada de Andrea Hernández a la señal deportiva. “Es un sueño hecho realidad”, recalcó.

El mercado de fichajes se mueve en Chile pero no tan solo dentro de la cancha. Ahora también en la grúa televisiva y sorprende con una contratación que implica a las señales deportivas más importantes del país.

La movida ahora tiene relación con la llegada de Andrea Hernández a TNT Sports. La periodista deja ESPN Chile para sumarse a la señal que se ubica en Machasa.

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Lo que significa un importante paso para la comunicadora ya que transmitirá el balompié nacional. “Trabajar palmo a palmo con el fútbol chileno siempre estuvo dentro de mis sueños en este rubro, así que esta oportunidad llega en un muy buen momento”, enfatizó.

“Me siento mucho más preparada y con otro tipo de entereza para afrontar este gran desafío. Es, francamente, un sueño hecho realidad”, agregó la oriunda de Parral.

¿Cuándo comienza Andrea Hernández en TNT Sports?

Andrea Hernández estuvo por varias temporadas en ESPN Chile y ahora da el gran salto a TNT Sports. Lo que fue destacado en su nueva casa televisiva.

Andrea Hernández ahora será parte de TNT Sports

“Su cercanía y pasión por el fútbol fortalecen nuestro equipo y reafirman nuestra apuesta por el mejor periodismo deportivo. Será un gran aporte para conectar con los hinchas”, destacó Robert Nicholson, Head of Sports de TNT Sports.

“Mi intención es conectar desde la seriedad y la ética que requiere esta profesión, siendo yo misma, en la calle y cerca del hincha”, complementó Andrea ilusionada con este nuevo salto en su carrera. Ahora desde la señal deportiva se indica que su aparición oficial en pantalla será este próximo 3 de agosto.