Este lunes se vivirá una jornada fundamental para saber si la temporada 2025 arrancará en los plazos establecidos. Durante horas de esta tarde se llevará a cabo la reunión entre el Sifup y la ANFP para encontrar un acuerdo ante el paro del fútbol chileno.

Ante la presión de los jugadores y los hinchas por la postura de ambos, se realizará una mediación con algunos de los líderes. Sin Pablo Milad, marginado de la conversación y reemplazado por presidentes de los grandes, buscarán un punto medio para que así se puedan jugar tanto la Copa Chile como la Supercopa.

Contrato tras lesiones lesiones, cupos de extranjeros y la regla del Sub 21 serán puntos claves a analizar en la cita. Eso sí, durante horas de esta mañana revelaron detalles de lo que pasará y si el fútbol chileno comenzará cuando estaba programado.

Sifup y ANFP más cerca de un acuerdo para terminar el paro

En la previa de la mediación de este lunes, destaparon que el Sifup y la ANFP se reunirán este lunes con una postura clara: encontrar una solución. Patricio Yáñez reveló que ambos están de acuerdo en que no se puede seguir aplazando el regreso del fútbol chileno y se juntarán con la idea de llegar a buen puerto.

El ex delantero y hoy comentarista señaló en Puntapié Inicial de Radio Agricultura que “debiera haber solución. Son cuatro los puntos que ellos entienden que tienen que ser resueltos. Hay un par que incluso son para el próximo año como la reducción de extranjeros”.

Fue tras ello que aseguró que las cosas terminarán bien entre el Sifup y la ANFP. “De acuerdo a la información que me entregaban, esto se va a solucionar. Van a llegar a acuerdo, al menos es la intención, para tener inicio de Copa Chile y la Supercopa sin mayores complicaciones“.

De hecho, Patricio Yáñez remarcó que el sindicato dará la pelea a toda costa por cuatro puntos para este año y el resto para el próximo. “Si se da de acuerdo a la actitud de los que están en esa mesa de diálogo para encontrar soluciones y las otras dejarlas para el próximo año. Sentí eso al menos“.

Finalmente, le tiró la oreja al Consejo de Presidentes por su actitud ante las demandas de los futbolistas. “Espero no estar equivocado porque sería una parte oscura que tiene el dirigente. No atender peticiones que son aterrizadas, de sentido común, es porque no les interesa y quieren matar la actividad. No encuentro otro camino y solución“.

De esta forma, quedará esperar a la mediación entre el Sifup y la ANFP para conocer la postura oficial por el paro del fútbol chileno. A una semana del inicio de la temporada, el balompié nacional sigue en duda aunque ya con un tono distinto después de las amenazas de la entidad dirigida por Pablo Milad ante demandas legítimas y, bien recordarlo, legales para todo trabajor.

¿Cuáles son los pedidos del Sifup a la ANFP por el paro?

Si bien hoy se reunirán por cuatro, estos son los 11 puntos por los que el Sifup se fue a paro contra la ANFP:

Duración de campeonatos de Primera División, Primera B y Segunda División de, a lo menos, 11 meses completos dentro de un año calendario.

Que un jugador impedido de prestar servicios por lesión en partido o entrenamiento continúe recibiendo sus remuneraciones integramente.

Cupos de extranjero: 5 en Primera División, 5 en Primera B y 3 en Segunda División.

Ascensos y descensos equilibrados: dos suben y dos bajan.

Aumentar la Segunda División a 16 clubes.

Modificar la regla del Sub 21: que jueguen por mérito, condiciones y talento.

Libertad de participación en distintos clubes: que jugadores inscritos en un club en la primera rueda y no participaran en la segunda, puedan ser habilitados.

Obligaciones laborales y previsionales: cumplir por un valor equivalente a tres meses del monto bruto de la planilla del plantel.

Sancionar a dirigentes de clubes que pierdan categoría o sean desafiliados por incumplimientos laborales y previsionales por al menos cinco años.

Parámetros de condición física: clubes deben otorgar datos, análisis y medidas de jugadores para que estén a disposición de los futbolistas.

10% por transferencia de jugadores debe llegar al jugador y que sea habilitado para jugar cuando se acredite el pago.

¿Cuándo se juega la Supercopa?

A la espera de la decisión oficial con el paro, la Supercopa entre Colo Colo y la U tiene programación. El duelo se llevará a cabo este sábado 25 de enero desde las 12:00 horas en La Serena.