La Primera B sigue su marcha con Deportes Recoleta ratificándose en la punta de la tabla. Los albiazules vienen de salvarse jabonados del descenso a Segunda División la temporada pasada, pero el cambio de año los tiene viento en popa en la pelea por un cupo en el fútbol de honor.

De esta forma, Sebastián González sonríe. El ex delantero de Colo Colo es desde hace unos años el gerente deportivo del cuadro de Recoleta y el proyecto Chamagol por fin da frutos.

Deportes Recoleta derrotó por 0-2 a Universidad de Concepción en el mrco de la sexta fecha. Fue doblete de Germán Estigarribia en el estadio Ester Roa Rebolledo.

Pero Deportes Recoleta no se pude dormir y sus perseguidores también suman de a tres: Deportes La Serena venció a Curicó Unido (1-2) y Rangers hizo lo propio ante Deportes Temuco (0-1). Además, Barnechea cierra la fecha este lunes como visita ante Santiago Morning y la misión es seguir respirándole en la nuca al puntero.

En la parte baja de la tabla, Unión San Felipe es colista con sólo 3 puntos y diferencia de goles de -5. Los del Valle del Aconcagua registran cinco derrotas en seis partidos, la última por 2-3 contra Deportes Limache este viernes.

Resultados fecha 6 de la Primera B

Unión San Felipe 2 – 3 Deportes Limache

Curicó Unido 1 – 2 Deportes La Serena

Deportes Temuco 0 – 1 Rangers

Santiago Wanderers 2 – 3 Magallanes

Universidad de Concepción 0 – 2 Deportes Recoleta

San Luis 2 – 2 Deportes Antofagasta

San Marcos Arica 3 – 4 Deportes Santa Cruz

Santiago Morning – Barnechea (se juega este lunes)

Tabla Primera B

Programación séptima fecha Primera B

Viernes 5 de abril

-Deportes Limache vs. Curicó Unido. 19:00 horas, Nicolás Chahuán.

Sábado 6

-Deportes La Serena vs. U. de Concepción. 12:30 horas, La Portada.

-Rangers vs. Santiago Wanderers. 15:00 horas, Fiscal de Talca.

Domingo 7

-Deportes Antofagasta vs. Unión San Felipe. 12:30 horas, Calvo y Bascuñán.

-Deportes Recoleta vs. San Marcos. 12:30 horas, Municipal de Recoleta.

-Magallanes vs. Deportes Santa Cruz. 15:00 horas, Municipal San Bernardo.

Lunes 8

-Deportes Temuco vs. Santiago Morning. 19:00 horas, Germán Becker.

-Barnechea vs. San Luis. 19:00 horas, por confirmar.

