Los hermanos Pablo, Thomas y Benjamín Galdames no lo pasan nada de bien en los últimos días. La familia se ha visto afectada por una sensible pérdida luego de confirmarse el fallecimiento de Nancy Encalada, su abuela.

Recordada hincha de Unión Española dejó este plano durante el fin de semana. Una noticia que impactó fuerte en el clan y que llevó a uno de sus nietos a dedicarle emotivas palabras.

Y es que luego que el propio elenco hispano diera a conocer la lamentable noticia, uno de sus regalones la despidió con lágrimas en los ojos, según contó. Sus funerales se llevaron a cabo en La Florida, hasta donde llegaron fanáticos y compañeros de profesión a darles su apoyo.

Thomas Galdames y un emotivo adiós a su querida abuela Nancy

El sábado recién pasado Unión Española dio a conocer la triste partida de Nancy Encalada, una de sus icónicas hinchas y abuela de los hermanos Galdames. La noticia causó un enorme pesar en la familia hispana y en los propios futbolistas, quienes viajaron desde el extranjero para acompañarla.

Thomas Galdames despidió a su abuela Nancy, recordada hincha de Unión Española. Foto: Instagram.

Fue en medio de esos vuelos que Thomas decidió despedirla con una sentida carta en su cuenta de Instagram. “Escribo esto con muchas lágrimas en mis ojos. Lo único que quiero es despertar mañana y que todo esto sea mentira. No puedo aceptar que ya no te tendré en mi vida, vas a dejar un vacío muy grande en mí y todas las personas que te conocían”.

“Gracias por todo, gracias por trasmitirme esa pasión por el fútbol, gracias por alentarme en cada partido y estar siempre en primera fila. Hoy se va mi fan número, la que siempre estuvo, la que nunca puso un pero y ninguna excusa, la que con su alegría y optimismo siempre veía el lado positivo de las cosas”, añadió.

La despedida de Thomas Galdames no quedó ahí. “No te imaginas lo mucho que te voy a extrañar, sobre todo en cada 20 de noviembre para nuestro cumpleaños, que como de costumbre celebramos juntos. Extrañare esas charlas, esas siestas y las once juntos”.

“Lo único que me deja tranquilo es que te ame y te entregue todo mi amor cada segundo de tu vida. Ya voy camino a Chile para despedirte, para darte un ultimo beso y decirte te amo por ultima vez. Cuídame del cielo y nunca me dejes solo, te juro que no tienes idea de como te voy a extrañar. Gracias por todo, te amo hoy y siempre”, cerró.

Sin duda una noticia dolorosa para la familia Galdames, que por estos días disfrutaba del gran presente de sus ahora futbolistas. Unos a los que la señora Nancy vio formarse desde sus inicios.

¿Cuándo juega Unión Española?

Unión Española intentará darle un homenaje a la familia Galdames este fin de semana en las semifinales regionales de Copa Chile. El sábado 13 de julio desde las 12:30 horas enfrentan a Magallanes buscando la remontada tras la derrota 3 a 0 en la ida.

