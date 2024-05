A comienzos de esta semana, se dio a conocer en Argentina que el defensor chileno Thomas Galdames dejará Godoy Cruz de Mendoza para partir rumbo a Europa, donde si bien la opción principal es del Rangers de Escocia, también suena en Bélgica.

Incluso, al otro lado de la Cordillera se aseguró que el último partido que jugaría el surgido en Unión Española con el Tomba fue este miércoles, donde aportó con asistencias para la goleada por 4-0 ante El Porvenir, en el marco de la Copa Argentina.

Sin embargo, cuando la cadena TyC Sports le preguntó directamente a Galdames si estaba listo para irse a Escocia, si bien mostró cierta ilusión por esta posibilidad importante en su carrera, se hizo el leso a la hora de responder si tal chance es o no real.

¿Se va Galdames al Rangers de Escocia?

“No se sabe todavía, el mercado de pases empieza ahora en junio, son tres meses intensos. Lo que vaya a pasar con mi futuro no lo sé, espero que sea algo bueno para mi carrera, para mi futuro que para eso trabajo todos los días”, responde el defensa nacional.

En esa línea, Galdames advierte que “prefiero no hablar nada, que no me digan nada hasta que sea algo concreto, porque siempre quedan muchas especulaciones y uno se entusiasma, así que hasta que no haya nada concreto no voy a preguntar nada, que sea lo más ligero”.

¿Cuáles son sus números en 2024?

Tras estar entre los 55 prenominados por Ricardo Gareca en la Selección Chilena para la Copa América 2024, Galdames llega a esta instancia tras disputar 1.316 minutos en cancha durante 16 cotejos a nivel local e internacional con Godoy Cruz, con un registro de cinco tarjetas amarillas.

