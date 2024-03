El Clásico del Cobre abre la tercera fecha del Campeonato Nacional con Cobreloa recibiendo a Cobresal en el estadio Zorros del Desierto. Por su parte, Universidad de Chile cerrará el telón el lunes como visita contra Deportes Copiapó.

En lo que respecta a Colo Colo, los albos reciben a Huachipato con el triunfo reciente y clasificación en Copa Libertadores. El Cacique y los vigentes campeones esperan el duelo con preocupación por el ya recurrente mal estado de la cancha del estadio Monumental.

Universidad Católica y el entrenador Nicolás Núñez enfrentarán a Palestino con la obligación de ganar. La UC registra por ahora un partido suspendido y una derrota, necesitado de tres puntos que pongan calma.

Volviendo a la U, los azules deberán afrontar su partido contra Copiapó sin público visitante en la Región de Atacama. El fútbol chileno lamentablemente se acostumbra a las reducciones de aforos, prohibiciones y estadios cerrados o semivacíos por disposiciones de las autoridades y los mismos clubes.

El puntero y los colistas

El puntero con canasta completa, O’Higgins, se medirá en Rancagua con Everton. En principio serían anfitriones Los Ruleteros, pero se invirtió la localía por las repercusiones de los voraces incendios que afectaron hace algunas semanas la Región de Valparaíso.

En lo que respecta a la parte baja de la tabla, Audax Italiano y Copiapó buscarán sus primeros puntos, ambos colistas con dos derrotas en dos partidos que han disputado hasta ahora.

Programación fecha 3

Viernes 1

Cobreloa vs. Cobresal. 20:30 horas, Zorros del Desierto.

Sábado 2

Palestino vs. Universidad Católica. 18:00 horas, La Cisterna.

O’Higgins vs. Everton. 18:00 horas, El Teniente.

Ñublense vs. Audax Italiano. 20:30 horas, Nelson Oyarzún.

Unión Española vs. Coquimbo Unido. 20:30 horas, Santa Laura.

Domingo 3

Colo Colo vs. Huachipato. 18:00 horas, Monumental.

La Calera vs. Deportes Iquique. 20:30 horas, Nicolás Chahuán.

Lunes 4

Deportes Copiapó vs. Universidad de Chile. 19:00 horas, Luis Valenzuela.