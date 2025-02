Por si faltaba algo más dentro del turbulento ambiente que existe en el fútbol chileno, a mediados de la presente semana se reveló que dentro de la ANFP se maquina un “golpe de Estado” en contra de su presidente Pablo Milad.

De acuerdo al periodista Fernando Tapia en Radio Pauta, el curicano se mantiene en el cargo porque desde el oficialismo no quieren que el control quede en manos de representantes, además de que no hay otro dirigente dispuesto a asumir en su lugar.

Pues bien, fue durante la previa al amistoso de la Selección Chilena ante Panamá donde Milad sacó la voz para aclarar cómo están las cosas en Quilín 5635 y descartar categóricamente que perdió alguna cuota de su poder dentro de la ANFP.

ver también Revelan el “golpe de Estado” interno en la ANFP contra Pablo Milad: ya no toma decisiones

Pablo Milad y “golpe de Estado” en su contra en ANFP

“Hemos puesto el énfasis en trabajar y salir adelante en todo. Hay que trabajar por convicción y no por felicitaciones. No veo la situación de un golpe de estado por la cercanía que tenemos con los clubes. Hay cosas que molestan a veces, pero son situaciones de fútbol”, aseguró el ex Intendente Regional del Maule.

Junto con asegurar que la “oposición” a su mandato “está alineada con nosotros“, Milad asegura que el Consejo de Presidentes “está apoyando las decisiones del directorio” y recalca que “hay un trabajo como grupo. No siento lo que se ha dicho, son apreciaciones“.

“Internamente, tenemos una muy buena relación con los presidentes. Los clubes han tomado conciencia de que tienen que mejorar sus instalaciones. El Mundial Sub 20 va a dejar un legado, vendrán especialistas de Europa para la mantención de las canchas, por lo que hemos sido siempre criticados”, sentenció.

Publicidad

Publicidad

Pablo Milad descarta perder su cargo como presidente de ANFP (Photosport)

¿Hasta cuándo el curicano será presidente del fútbol chileno?

Tras ganar las últimas elecciones presidenciales de la ANFP en el 2022, Pablo Milad debe cumplir con su mandato de cuatro años, por lo que seguirá en el cargo hasta noviembre del 2026.