Tras haber jugado el fin de semana pasado por Copa Chile en San Fernando, para la primera fecha de la Liga de Primera nuevamente se medirán O’Higgins ante Huachipato. El duelo será en el mismo estadio donde hacen de local los celestes este año.

Por ello, tras el 0-0 Francisco Meneghini alzó la voz y se refirió a la “revancha” ante otro querido DT del fútbol chileno: Jaime García. Y ahí, el discípulo de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli dice que saldrá con todo por el triunfo.

“La Copa Chile no fue la previa, para nosotros la temporada ya arrancó. Elijo ganar antes que jugar bien. Tenemos que acostumbrarnos a ganar, no te alcanza con no perder”, dijo un desafiante Paqui.

Avisan a Jaime García y Huachipato por el VAR

O’Higgins tiene 5 puntos en su grupo de Copa Chile, tras el triunfo 3-1 ante Rangers, el empate 1-1 con Deportes Temuco y el 0-0 contra Huachipato. Precisamente, uno de esos duelos sacó a relucir Meneghini para el desafío en Liga de Primera.

El duelo del domingo pasado / Foto: O’Higgins.

“Es una sensación de aspectos externos que influyen. El partido será transmitido, veníamos de 3 sin ser transmitidos, hay cosas pequeñas que marcan, el VAR es algo que se ha conversado”, dijo, previo a su queja por lo ocurrido en Copa Chile.

Fue ahí que Paqui le cayó a Mario Salas y el duelo en La Araucanía, advirtiendo a Jaime García de cara a este sábado diciendo que “con Deportes Temuco todos los corners a favor, nuestro el rival tomó la determinación de hacer penal, no se cobró ninguno y en estos partidos no puede ser”.

“No nos quedamos con el discurso interno de que fuimos superiores, generamos más… Aquí hay que ser más efectivos que el rival. Hay que convertir, es algo obvio, pero es difícil”, cerró, de cara al duelo de este sábado, a las 18:00 horas en San Fernando.