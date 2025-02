El pasado sábado, Joaquín Montecinos anotó su primer gol desde que volvió al fútbol chileno, con una impecable volea en el 1-1 de O’Higgins visitando a Temuco, por Copa Chile. Pero fuera de la cancha, el delantero también hace noticia.

Es que su viral entrevista en TNT Sports se llenó de memes en redes sociales, donde el extremo derecho celeste recordó un duelo jugando en la Roja ante astros brasileños.

“Me acuerdo del Maracaná con Brasil y a mí no me importaba ‘naaa’, no estaba preocupado de que tenían a Thiago Silva, Casemiro, Neymar al lado mío, yo jugaba nomas. Arturo me aleonó mucho, me dijo ‘te los vai a comer'”, recordó el ex seleccionado chileno.

Compañeros de O’Higgins festinan con Montecinos

Tras el tanto anotado en Copa Chile, Joaquín Montecinos compartió postales en su Instagram de lo que fue su golazo contra el Pije. Ahí, su compañero Arnaldo Castillo, el paraguayo nacionalizado chileno, lo bromeó con la viral frase de la entrevista.

“No me importaba naaa”, lo subió al columpio el “9” celeste, quien pese a ser duramente cuestionado, con goles sigue sin soltar la camiseta de titular en el equipo de Paqui Meneguini.

Joaquín Montecinos debutó en O’Higgins en la parte final del magro torneo 2024, tras una larga lesión. Este año, ha sido inamovible por el DT celeste y ante Temuco anotó su primer gol con el Capo de Provincia.

El ex seleccionado nacional tiene contrato hasta este año en los celestes, que este domingo a las 18:30 horas recibirán a Huachipato en San Fernando, por Copa Chile. Curiosamente, en la primera fecha del Campeonato Nacional chocarán con el mismo rival y el mismo recinto.

