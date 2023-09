Cobreloa recibe a Colo Colo este miércoles en Calama por la ida de las semifinales de la fase nacional de la Copa Chile 2023. En paralelo los loínos son punteros de la Primera B y por ahora consiguen el anhelado regreso a Primera A en una especie de encrucijada para definir cuál escenario tiene mayor prioridad.

En ESPN FShow, el ex arquero de Cobreloa, Nicolás Peric, abordó este tema considerando que, si bien sería importante para los naranjas derrotar y/o eliminar a Colo Colo en Copa Chile, el objetivo fundamental es asegurar el título de la Primera B y ascender.

“Lo que me tocó a mí eran partidos de Primera División, por puntos. Incluso me tocaron playoffs y lo eliminamos a Colo Colo. Creo que era diferente la sensación”, dijo el Loco Peric.

Agregó que “creo que Cobreloa no saca nada con ganarle a Colo Colo si al final no sube, y el premio de Copa Chile no le sirve porque para jugar Copa Libertadores debe estar en Primera A. No tiene mucho sentido para Cobreloa más allá de ganarle a Colo Colo, su clásico rival”.

Nicolás Peric sentencia que “a Cobreloa le gusta mucho jactarse que Calama es las pocas partes del país donde el hincha es más del equipo de la ciudad que de Colo Colo. El loíno lo vive con esa intensidad, pero para el flaco Astorga y el plantel no tiene tanta importancia como ganar el campeonato”.

¿Cuándo se juega el partido entre Cobreloa y Colo Colo?

Cobreloa recibe a Colo Colo por la ida de las semifinales de la Copa Chile 2023. El partido está programado para las 18:00 horas de este miércoles 27 de septiembre en el estadio Zorros del Desierto de Calama.

¿Cuándo se juega la revancha entre Colo Colo y Cobreloa?

Colo Colo recibirá a Cobreloa por la vuelta de las semifinales de Copa Chile el miércoles 4 de octubre, desde las 19:00 horas, en el estadio Monumental.