Más de 21 mil reproducciones: Fiel escudero de Eduardo Bonvallet emociona con reflexión a 10 años de su muerte

El periodista Patricio Sotomayor sorprendió con un potente mensaje para el “Gurú” y hasta hizo mención al club de sus amores.

Por Felipe Pavez Farías

Bonvallet recibió el cariño de sus seguidores
© capturaBonvallet recibió el cariño de sus seguidores

Este 18 de septiembre se celebran las Fiestas Patrias en Chile. Pero dicha fecha además significa un especial recuerdo para los fieles seguidores de Eduardo Bonvallet

El recuerdo del “Gurú” sigue más vigente que nunca, y durante está jornada se conmemoran diez años de su sorpresiva partida. Por lo que fanáticos del ex futbolista y comentarista deportivo desplegaron sus mensajes de reconocimiento. 

“Quería quedar como leyenda y se cumplió”: Jean Pierre Bonvallet a 10 años de la partida del “Gurú”

Entre las diversas publicaciones destacó la de uno de sus fieles escuderos como Marco Sotomayor. Lo que incluyó un mención importante para Universidad de Chile y que superó las 19 mil reproducciones. 

El mensaje para Eduardo Bonvallet

“Como cada 18 de septiembre va mi mensaje para Eduardo Bonvallet”, parte el registro de Marco Sotomayor, y quien compartió varios proyectos con el “Gurú”. Entre ellos los programas en Terra o Radio La Clave, donde hasta el día de hoy siguen vigentes los videos en Youtube. 

Eduardo Bonvallet a 10 años de su partida: 10 razones por las que el “Gurú” es inolvidable

“Donde quiera que estes, la gente te recuerda muchísimo. Es inevitable no conmemorar tu partida. Hoy juega la U, tu equipo. No tengo dudas que lo estarás apoyando”, agregó haciendo mención al equipo que fue fiel hincha desde siempre Bonvallet. 

“Un abrazo Eduardo, fue un gusto trabajar contigo y haberte conocido. Esperemos encontrarnos en algún momento”, sentenció Sotomayor quien recibió el apoyo de los fanáticos que todavía recuerdan con especial cariño a Bonvallet. 

