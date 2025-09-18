Este 18 de septiembre se celebran las Fiestas Patrias en Chile. Pero dicha fecha además significa un especial recuerdo para los fieles seguidores de Eduardo Bonvallet.

El recuerdo del “Gurú” sigue más vigente que nunca, y durante está jornada se conmemoran diez años de su sorpresiva partida. Por lo que fanáticos del ex futbolista y comentarista deportivo desplegaron sus mensajes de reconocimiento.

Entre las diversas publicaciones destacó la de uno de sus fieles escuderos como Marco Sotomayor. Lo que incluyó un mención importante para Universidad de Chile y que superó las 19 mil reproducciones.

El mensaje para Eduardo Bonvallet

“Como cada 18 de septiembre va mi mensaje para Eduardo Bonvallet”, parte el registro de Marco Sotomayor, y quien compartió varios proyectos con el “Gurú”. Entre ellos los programas en Terra o Radio La Clave, donde hasta el día de hoy siguen vigentes los videos en Youtube.

“Donde quiera que estes, la gente te recuerda muchísimo. Es inevitable no conmemorar tu partida. Hoy juega la U, tu equipo. No tengo dudas que lo estarás apoyando”, agregó haciendo mención al equipo que fue fiel hincha desde siempre Bonvallet.

“Un abrazo Eduardo, fue un gusto trabajar contigo y haberte conocido. Esperemos encontrarnos en algún momento”, sentenció Sotomayor quien recibió el apoyo de los fanáticos que todavía recuerdan con especial cariño a Bonvallet.

