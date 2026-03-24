Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Noticias

Mario Larenas habla de su salida de Deportes Antofagasta: “Asumió Marcoleta, no volví a jugar”

El jugador definió su futuro y jugará en la Segunda División este 2025, donde además recuerda los motivos de su salida de los Pumas.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador definió su futuro y se sumó a Segunda División.
© PABLO QUIROZ/PHOTOSPORTEl jugador definió su futuro y se sumó a Segunda División.

Mario Larenas sorprendió esta temporada al despedirse de la Primera B y anunciar que jugará por primera vez en su carrera en Segunda División donde se sumó a Atlético Colina. Tras su salida de Deportes Antofagasta el jugador sonó para regresar a Unión Española, pero no se concretó.

En conversación con AS, el lateral revela qué fue lo que ocurrió y cómo se originó su llegada al Atlético Colina.

El canterano de los hispanos sonó para reforzar la escuadra tras su descenso a Primera B, donde señaló que conversó con el gerente deportivo sobre esta posibilidad. “El gerente me llamó para comunicarme que en realidad lo veía difícil. Que lo había visto medio complicado y que tenía otras prioridades en otros puestos. Que querían intentar con chicos de casa en mi posición”.

Mario Larenas habla de complejo momento de salud: “Perdí casi 12 kilos de masa muscular”

ver también

Mario Larenas habla de complejo momento de salud: “Perdí casi 12 kilos de masa muscular”

La salida de Larenas de Deportes Antofagasta

Sobre su salida de los Pumas, el jugador señaló: “Me enfermé a mitad de 2025, estuve harto tiempo fuera de las canchas y después, cuando ya asumió Luis Marcoleta, no volví a jugar”.

Estuve en un partido de titular y entré en un par. Entonces no iba a continuar en un lugar donde no era prioridad para el técnico. No estaba en mis planes seguir en un lugar donde no soy prioridad para el técnico”.

Su fallido regreso a Unión Española

Pero que antes la situación fue distinta. “A mediados de enero, o a principios de enero en realidad, me llama ‘Lucho’ (Pavez) un día domingo y me dice ‘ya, compadrito, económicamente tenemos esto, y queremos que vengas’. Le digo ‘perfecto’, No eran los números óptimos, pero yo quería estar ahí. Haciendo un sacrificio, en lo económico, yo feliz de pertenecer nuevamente a Unión, donde en realidad quería estar”.

Publicidad

Pasó una semana el gerente me comunicó que no me ficharían, que en realidad se había bajado la cortina y que no iban a contar conmigo. Ahí se me cayó el mundo, no era el panorama que esperaba ni era lo que quería”.

Lee también
El plan de Atlético Mineiro para "robarse" de la U a Lucas Assadi
U de Chile

El plan de Atlético Mineiro para "robarse" de la U a Lucas Assadi

Figura de Everton se saca la camiseta y felicita a Wanderers Sub 20
Copa Libertadores

Figura de Everton se saca la camiseta y felicita a Wanderers Sub 20

Pellegrini se frota las manos con un fichaje Mundial para Real Betis
Mundial 2026

Pellegrini se frota las manos con un fichaje Mundial para Real Betis

Jugó en Colo Colo, apoyó a Kast y pide ayuda por alza en combustibles
Chile

Jugó en Colo Colo, apoyó a Kast y pide ayuda por alza en combustibles

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo