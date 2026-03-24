Mario Larenas sorprendió esta temporada al despedirse de la Primera B y anunciar que jugará por primera vez en su carrera en Segunda División donde se sumó a Atlético Colina. Tras su salida de Deportes Antofagasta el jugador sonó para regresar a Unión Española, pero no se concretó.

En conversación con AS, el lateral revela qué fue lo que ocurrió y cómo se originó su llegada al Atlético Colina.

El canterano de los hispanos sonó para reforzar la escuadra tras su descenso a Primera B, donde señaló que conversó con el gerente deportivo sobre esta posibilidad. “El gerente me llamó para comunicarme que en realidad lo veía difícil. Que lo había visto medio complicado y que tenía otras prioridades en otros puestos. Que querían intentar con chicos de casa en mi posición”.

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La salida de Larenas de Deportes Antofagasta

Sobre su salida de los Pumas, el jugador señaló: “Me enfermé a mitad de 2025, estuve harto tiempo fuera de las canchas y después, cuando ya asumió Luis Marcoleta, no volví a jugar”.

“Estuve en un partido de titular y entré en un par. Entonces no iba a continuar en un lugar donde no era prioridad para el técnico. No estaba en mis planes seguir en un lugar donde no soy prioridad para el técnico”.

Su fallido regreso a Unión Española

Pero que antes la situación fue distinta. “A mediados de enero, o a principios de enero en realidad, me llama ‘Lucho’ (Pavez) un día domingo y me dice ‘ya, compadrito, económicamente tenemos esto, y queremos que vengas’. Le digo ‘perfecto’, No eran los números óptimos, pero yo quería estar ahí. Haciendo un sacrificio, en lo económico, yo feliz de pertenecer nuevamente a Unión, donde en realidad quería estar”.

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“Pasó una semana el gerente me comunicó que no me ficharían, que en realidad se había bajado la cortina y que no iban a contar conmigo. Ahí se me cayó el mundo, no era el panorama que esperaba ni era lo que quería”.