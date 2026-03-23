Mario Larenas, histórico de Unión Española, fue presentado como nuevo refuerzo de Atlético Colina en la Segunda División. El defensor venía de jugar la última temporada en Deportes Antofagasta, donde reveló que atravesó un complejo momento de salud.

En conversación con AS, el jugador señaló que se enfermó a mitad del 2025. “Estuve harto tiempo fuera de las canchas y después, cuando ya asumió Luis Marcoleta, no volví a jugar”.

“Estuve en un partido de titular y entré en un par. Entonces no iba a continuar en un lugar donde no era prioridad para el técnico. No estaba en mis planes seguir en un lugar donde no soy prioridad para el técnico”.

Añadiendo que se enfermó de hepatitis. “Así que estuve ahí complicado. Pasé un mes entero en mi casa, después estuve en reintegro deportivo por la pérdida de masa muscular y por un montón de cosas más”.

La recuperación de Mario Larenas

El jugador señala que fue un momento complicado. “Perdí casi 12 kilos de masa muscular, un montón. Fue por la inactividad, porque estuve 25 días tirado en cama, sin levantarme, nada… combatiendo contra la hepatitis, que es una enfermedad que invade el hígado”.

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Asimismo, el jugador agrega: “El proceso de recuperación es muy lento. Lo pasé muy mal en realidad. Cuando ya pude volver a la cancha, en la primera semana solo podía caminar. Teníamos que ver cómo respondía, si el hígado estaba operando en forma óptima”.

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Mario Larenas revela duro momento personal/Photosport

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añadiendo que fue un proceso de recuperación paulatina. “Ahora, ya está todo zanjado. De hecho, el último mes de campeonato ya estaba a disposición del técnico”.

En síntesis:

El defensor Mario Larenas fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del club Atlético Colina.

El jugador reveló que padeció hepatitis, enfermedad que le hizo perder 12 kilos de masa muscular.

Larenas decidió dejar Deportes Antofagasta al no ser prioridad para el técnico Luis Marcoleta.

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