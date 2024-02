El fútbol pasa por un momento complejo. La crisis no comenzó con los incidentes vividos en la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato, pero sí fueron la gota que rebalsó el vaso. El tema de la violencia en los estadios volvió a estar en boga y varios han tratado de aportar con su análisis.

Fue lo que hizo Marcelo Barticciotto en F90 de ESPN. El ex Colo Colo dio su opinión respecto al acontecer del balompié nacional, centrado, en la actualidad, en la galería.

Para el Barti, la solución es radical. Si bien se muestra apenado por el nivel al que se ha llegado, asegura que no hay que ser tibios y que la receta para cambiar la situación tiene entre sus ingredientes una drástica medida.

“Tengo una opinión, más allá de que me de lata porque nos perjudica a todos, nos perjudica como programa, como medio, espectadores y amantes del fútbol. Pero lo que yo creo es que se tiene que suspender el fútbol hasta que no sean capaces de controlar esto”, enfatizó Marcelo Barticciotto.

“Hasta que sean capaces…”

No se guardó nada. Barticciotto no cree que la suspensión de un partido y de otro no, sea la solución. Más bien, plantea que todo pare hasta que se solucione.

“No puede ser que todas las fechas estén suspendiendo 3 o 4 partidos y el fútbol siga como si nada. No tienen la capacidad para controlar un espectáculo. No estamos hablando de un recital, que van 70 mil personas, o como en los partidos de antes que habían 80 mil personas”, analizó Barticciotto.

“Si no son capaces de ponerse los pantalones el Estado, Carabineros y el fútbol… porque, yo creo que acá hay una mayor responsabilidad de los clubes que son Sociedades Anónimas, que dijeron que iban a mejorar el fútbol cuando entraron y no han hecho nada. Yo digo que suspendan hasta que sean capaces de asegurar que el espectáculo se pueda realizar”, concluyó el comentarista.

Cabe resaltar que Colo Colo, pese a que su hinchada fue la que desencadenó la polémica, jugará en unos minutos más, cuando enfrente a Unión Española en el Estadio Santa Laura.

