Uno de los mejores jugadores del Campeonato Nacional es Luciano Cabral, quien está brillando con la camiseta de Coquimbo Unido.

El argentino-chileno marcó uno de los mejores goles del fin de semana, ya que marcó de tijera ante Everton en Sausalito, para darle la victoria a los Piratas.

El formado en Argentinos Juniors está siendo seguido de cerca por Colo Colo, de hecho negoció con el jugador en el pasado mercado de fichajes, sin embargo no llegó a acuerdo.

Pese a lo anterior, el periodista Manuel de Tezanos Pinto contó en su programa Balong, que Luciano Cabral está cerca del otro grande del fútbol nacional: Universidad de Chile.

Luciano Cabral puede llegar a la U.

Cabral a la U

Mucho se ha hablado de una potencial llegada de Cabral a Colo Colo, de hecho Juan Cristóbal Guarello adelantó que con Aníbal Mosa a la cabeza de Blanco y Negro se iba a dar el negocio, pero De Tezanos Pinto tiene otro dato.

“Tengo información. Según lo que me contaron, y no gente de la U, un pajarito que no veía hace mucho tiempo me dijo que Cabral va a la U y no a Colo Colo. Eso es lo que pasa cuando suspenden partidos y uno se encuentra con gente”, dijo el comentarista de TNT Sports.

Luciano Cabral es uno de los mejores 10 del fútbol chileno, pide a gritos una convocatoria a la Roja y la llegada a un club de mayor convocatoria.

