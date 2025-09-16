La Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) entregó el calendario de competencias que se llevarán a cabo durante todo el periodo de Fiestas Patrias. Más de 20 rodeos se disputarán a lo largo de todo el país.

La actividad corralera comenzará este miércoles 17 y se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre, donde destaca la presencia de los actuales campeones de Chile, Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito, quienes serán la gran atracción del rodeo para Criadores organizado la Asociación Petorca, que se disputarán los días 18 y 19 de septiembre en la medialuna Parque de Catapilco de la comuna de Zapallar.

Los campeones de Chile estarán presentes.

Para todos los gustos

Entre 17 y 18 de septiembre se correrá el rodeo del club San Miguel de Chicureo, un Primera con Puntos organizado por la Asociación Santiago y que se desarrollará en la medialuna José Manuel “Coteco” Aguirre en la comuna de Colina.

La gran atracción en Colina será la presencia de los jinetes Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina, quienes consiguieron el tercer lugar en el último Campeonato Nacional de Rodeo.

También se disputarán rodeos Interasociaciones Limitados durante las Fiestas Patrias, siendo otro de los atractivos desde este miércoles hasta el domingo 21 de septiembre.

