Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Chile

Los campeones de Chile se toman Catapilco: Estos son los rodeos que se disputarán durante las Fiestas Patrias

En la medialuna Parque de Catapilco, comuna de Zapallar, estarán los actuales monarcas de Chile, Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito. En Colina, en tanto, se disputará un Primera con Puntos. Más de 20 rodeos se corren desde el 17 al 21 de septiembre.

Por Cristián Fajardo C.

Se vienen las celebraciones de Fiestas Patrias.
Se vienen las celebraciones de Fiestas Patrias.

La Federación del Rodeo Chileno (Ferochi) entregó el calendario de competencias que se llevarán a cabo durante todo el periodo de Fiestas Patrias. Más de 20 rodeos se disputarán a lo largo de todo el país.

La actividad corralera comenzará este miércoles 17 y se extenderá hasta el domingo 21 de septiembre, donde destaca la presencia de los actuales campeones de Chile, Felipe Garcés y Gustavo Valdebenito, quienes serán la gran atracción del rodeo para Criadores organizado la Asociación Petorca, que se disputarán los días 18 y 19 de septiembre en la medialuna Parque de Catapilco de la comuna de Zapallar.

Los campeones de Chile estarán presentes.

Los campeones de Chile estarán presentes.

Para todos los gustos

Entre 17 y 18 de septiembre se correrá el rodeo del club San Miguel de Chicureo, un Primera con Puntos organizado por la Asociación Santiago y que se desarrollará en la medialuna José Manuel “Coteco” Aguirre en la comuna de Colina.

La gran atracción en Colina será la presencia de los jinetes Gonzalo Abarca y Cristóbal Cortina, quienes consiguieron el tercer lugar en el último Campeonato Nacional de Rodeo.

También se disputarán rodeos Interasociaciones Limitados durante las Fiestas Patrias, siendo otro de los atractivos desde este miércoles hasta el domingo 21 de septiembre.

Publicidad
Lee también
La IA predice el resultado de U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana
Copa Sudamericana

La IA predice el resultado de U. de Chile vs. Alianza Lima por Copa Sudamericana

Uruguayo goleador en Chile que vive en el desierto: "Somos muy caseros"
Chile

Uruguayo goleador en Chile que vive en el desierto: "Somos muy caseros"

El nuevo dolor de cabeza de U. Española con el fantasma de la B
Chile

El nuevo dolor de cabeza de U. Española con el fantasma de la B

Tabilo amenaza quitarle a Jarry el N°1 de Chile y de paso volver al Top 100
Tenis

Tabilo amenaza quitarle a Jarry el N°1 de Chile y de paso volver al Top 100

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo