El año pasado, Loreto Toloza fue castigada con 30 partidos por el Tribunal de Penalidades junto a Cindy Nahuelcoy, luego del escándalo que provocó la acusación contra Julio Bascuñán y Leslie Vásquez, quienes supuestamente estaban en una relación sentimental y por eso esta última era favorecida en las designaciones.

Al no poder comprobarse ese tema, Toloza fue sancionada. Un asunto que abordó en el podcast #SinPelotas, que lanzó en Spotify la prestigiosa periodista Pamela Juanita Cordero.

A sus 40 años, la réferi hace un mea culpa por lo sucedido en la ANFP. “Una a veces toma decisiones que no son las correctas, como decimos en el fútbol, actúa en caliente. Todo esto que ha pasado me ha enseñado a que hay que aprender a conocer a la gente en quien confiar, también a estar serena en algunas decisiones, que no todo es lo que parece y que a veces una confía en gente que te da la espalda”, indica Loreto Toloza.

Sobre el castigo, sostiene que prefiere sacar lecciones. “Este tema fue un aprendizaje para mí, me dolió mucho, me costó la carrera prácticamente, pero también abrió la puerta para experimentar otro tipo de vida para mí. No pensé que iba a ser el modo en que iba a terminar mi carrera, aunque aún no ha terminado”, manifiesta enfáticamente.

Loreto Toloza prepara su regreso al fútbol profesional

Loreto Toloza fue mamá de Doménico y su postnatal termina en noviembre, por lo que proyecta volver al arbitraje el próximo año.

“Sé lo que valgo, no voy a dejar que un castigo invalide 17 años de carrera”, señala sobre sus condiciones profesionales.

“Yo en noviembre vuelvo a entrenar a Quilín, porque voy a retomar mi carrera, porque no se ha acabado. Quiero que mi hijo me vea arbitrando, me quedan cinco años de carrera y los voy a aprovechar hasta donde se pueda. Estoy un año castigada, pero se acaba y ahí retomo”, afirma sobre sus planes a futuro.

Entiende que volver a la ANFP después de todo lo que pasó será complejo, pero siente que debe ser fría en esa decisión. “Muchas veces fui emocional en mi trabajo, pero siento que hoy debo ser solo profesional”, señala.

“Iré a la ANFP a cumplir mi rol profesional, voy a entrenar, a los partidos, a mi trabajo y regreso a mi casa. No seré tan emocional, un poco más dura quizás, peor voy a desarrollar mi trabajo profesional”, es la consigna de Loreto Toloza.

Dónde escuchar el podcast #SinPelotas

#SinPelotas es un podcast de mujeres y fútbol, disponible en Spotify en la cuenta @conversassomostodas