Cada vez queda menos para el final de la temporada en Europa y Claudio Bravo se acerca a un momento clave en su carrera. El arquero termina su contrato con el Real Betis y, por ahora, no hay luces de una renovación.

El portero recibió una propuesta de Manuel Pellegrini para ser parte de su cuerpo técnico si es que cuelga los guantes. Sin embargo, esto no estaría en sus planes e incluso no le cierra la puerta a destinos exóticos.

Uno de ellos es la liga de Arabia Saudita, que desde el arribo de Cristiano Ronaldo ha visto a una ola de figuras mundiales sumarse a sus filas. Según reveló el propio bicampeón de América, es una opción atractiva y que no descarta.

Claudio Bravo le guiña el ojo a Arabia Saudita

Claudio Bravo regresó a la selección chilena y recibió un espaldarazo de parte de Ricardo Gareca que lo tiene reflexionando sobre su futuro. El meta, próximo a cumplir 41 años, puede estar viviendo su última temporada en Europa pero no la definitiva en su carrera.

En palabras al sitio 365Scores recogidas por El Desmarque de España, el guardameta señaló que el retiro está cerca, pero no confirmado. “No me pongo fecha. Si me siento físicamente sano y me presentan un proyecto que me motive seguiré jugando al fútbol”, remarcó.

“Eso sí: he tenido una carrera larga y exitosa y no quiero alargarla si no es por un club que me ilusione. Estoy abierto a nuevas experiencias, y ahora sigo pensando como un futbolista, pero si no aparece un proyecto de mi interés me prepararé para afrontar nuevos retos profesionales”, añadió.

Fue tras ello que Claudio Bravo sorprendió al revelar que le seduce la idea de ir a la liga de Arabia Saudita. “Me gusta escuchar todas las propuestas y conocerlas bien antes de decidirme. El proyecto de liga en el que están trabajando allí me parece atractivo y ambicioso, así que nunca se sabe”.

“Ahora estoy centrado en el Betis y en volver a la selección, y no miro más allá, ya habrá tiempo más adelante para evaluar las posibilidades y determinar mi futuro, pero Arabia Saudí ha sabido fichar a grandes jugadores, sobre todo después de que Cristiano Ronaldo decidiera irse allí”, complementó.

Finalmente Claudio Bravo recalcó que “a nivel personal, esta temporada sufrí una lesión que me mantuvo sin jugar los últimos meses, pero ahora ya me he recuperado. Por mi personalidad siempre intento ayudar al equipo. Y así lo hago siempre, me toque jugar o no”.

¿Qué debe hacer Claudio Bravo al terminar su contrato con Betis? ¿Qué debe hacer Claudio Bravo al terminar su contrato con Betis? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Claudio Bravo esta temporada?

Claudio Bravo está listo para seguir viendo acción en el Real Betis. Hasta ahora ha disputado nueve partidos oficiales, en los que ha dejado en dos ocasiones su arco en cero y ha recibido siete goles en los 810 minutos que ha estado en el campo de juego.

¿Cuándo juega el Betis de Claudio Bravo?

Claudio Bravo intentará recuperar la titularidad en el arco del Real Betis en la próxima fecha de La Liga de España. El viernes 12 de abril a partir de las 15:00 horas reciben al Celta de Vigo.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.