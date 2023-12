Cobresal está a un triunfo de consagrarse campeón del fútbol chileno. Los mineros sólo tienen a Huachipato como rival por el título del Campeonato Nacional y esperan dar la vuelta olímpica este viernes. Para Nelson Sepúlveda, una de las figuras del equipo nortino, esta es una revancha impensada.

El volante nacional conversó con D Sports y reveló que casi se retira del fútbol profesional cuando salió de Cobresal en 2019. Por suerte, encontró una nueva oportunidad en Deportes Melipilla, donde logró el ascenso a la Primera División y se mantuvo hasta 2022. El año pasado volvió a El Salvador.

“Para mí es una revancha. No muchos saben que después de salir de Cobresal casi me quedo sin equipo, casi me quedo sin jugar por una mala gestión. Ese año que ascendimos hice una buena campaña, pero tuve unos problemas y me tocó irme. Casi quedo sin equipo”, relató.

“Aprovecho de darles las gracias a Melipilla que abrió las puertas de su institución y confió en mí. Devolví la confianza con lo mejor que sé hacer: jugar al fútbol. Me tocó compartir con un grupo muy bueno, logramos ascender y quedarnos en Primera División, pero por secretaría descendimos”, siguió.

“Es una revancha muy linda el estar peleando el título. Las vueltas de la vida. Estuve a punto de retirarme y ahora estoy por salir campeón. Para la gente puede ser un mensaje de no rendirse nunca, de confiar en sus capacidades y de tomar decisiones que son importantes para el futuro”, cerró.

¿Qué necesita Cobresal para ser campeón?

Cobresal enfrenta a Unión Española en la última fecha del Campeonato Nacional. Los mineros le sacan dos puntos a Huachipato, su único rival por el título, y con un triunfo darían la vuelta olímpica en el Santa Laura. Si empatan con los hispanos, entonces necesitan que Huachipato pierda con Audax Italiano.

Si Cobresal empata y Huachipato vence a los audinos, entonces habría igualdad de puntaje en la punta de la tabla de posiciones. En ese caso, se jugaría una final única para definir al campeón de la temporada. Ahora, si los mineros pierden, sólo una derrota de los acereros les permitiría ser campeón.

¿Cuándo se juega la última fecha del Campeonato Nacional?

El título del Campeonato Nacional se define en la última fecha del Campeonato Nacional. Cobresal enfrentará a Unión Española el viernes 8 de diciembre a las 18:00 horas. Huachipato jugará con Audax Italiano de manera simultánea.

¿Cuántos puntos separan a Cobresal de Huachipato?

Cobresal está en la punta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional con 56 puntos. Huachipato lo sigue con 54 unidades. Un triunfo en la última fecha haría campeones a los mineros.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.