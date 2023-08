Huachipato consiguió una importante victoria frente a Unión Española por el Campeonato Nacional 2023. Los Acereros aseguraron el partido con la cuenta mínima gracias a una gran actuación de Gabriel Castellón, que detuvo las pocas ocasiones de los hispanos. Las atajadas no fueron bien recibidas en las gradas, que le lanzaron de todo al guardameta porteño.

Gonzalo Montes anotó el único tanto del partido a los 54 minutos de juego. De ahí en más, la responsabilidad fue de la defensa negriazul y de las reacciones de Castellón. Desde monedas hasta super 8 y botellas de agua, fueron parte de la lluvia de odio por parte de los decepcionados hinchas de Unión.

“La gente de afuera quiere que su equipo gane. Yo lo entiendo, que te insulten, que te quieran agredir, pero no lo avalo. Me llegó una moneda en la cabeza y me dejé caer. Gracias a Dios no pasó a mayores y se pudo seguir en el partido. Al final continué y eso es lo primordial”, comentó Castellón tras el término del partido.

Luego, el seleccionado chileno de 29 años se refirió a las consecuencias de las acciones generadas en el estadio Santa Laura, las que podrían perjudicar gravemente a Unión Española. Actitudes que según el portero, deben desaparecer del fútbol.

“Tiraron un Super 8, monedas y una botella con agua. Uno nunca avala que tiren cosas a la cancha, nosotros estamos dando un espectáculo y, después, los jugadores de Unión puede que deban jugar sin su gente por estos casos. Es complicado, no hay que incentivas las agresiones, nunca estaré de acuerdo con ello y hago un llamado a detenerlo”, declaró el portero de Huachipato.

¿Cómo va Huachipato en el Campeonato Nacional?

Huachipato ostenta el segundo lugar del Campeonato Nacional 2023. Los Acereros han reunido 36 puntos en 21 partidos jugados y se encuentran a 6 puntos del puntero Cobresal.

¿Cuándo juega Huachipato?

El próximo partido de Huachipato es el sábado 26 de agosto ante Palestino. El encuentro de local se disputará a las 12:30 horas por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.