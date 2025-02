El fútbol chileno esconde muchas situaciones que a veces, sus protagonistas no revelan amparados en los “códigos”. Sin embargo, un ex arquero de Universidad Católica recibió una fea acusación.

En los camarines o durante los partidos, ocurren bastantes diálogos o discusiones que finalmente nunca son esclarecidas. “Queda en la cancha”, dicen algunos, pero de vez en cuando, hay quienes rompen estos secretos y cuentan situaciones muy polémicas.

El ex arquero de U. Católica acusado de mala actitud

En el 2024, O’Higgins de Rancagua no hizo una buena campaña y solo se salvaron del descenso por diferencia de goles. El técnico en esa temporada, Víctor Fuentes, confesó una muy mala actitud de uno de los referentes de ese plantel: Nicolás Peranic.

Nicolás Peranic no tuvo un buen paso por O’Higgins. Imagen: Photosport

Fuentes decidió quitarle la titularidad al meta de 39 años y poner en su lugar a Diego Carreño. Sin embargo, en un duelo contra Everton, este último se lesionó y el técnico llamó a Peranic para que ingresara. Ahí surgió el problema.

“Fue una situación desagradable. Peranic hizo ver el malestar que tenía porque yo lo había sacado del equipo titular. Me lo hizo ver cuando prácticamente no quería entrar en el partido con Everton, no quería escuchar mis instrucciones. Le tuve que hablar fuerte para que reaccionara. Su actitud fue mala“, aseguró Fuentes en Radio Rancagua.

“En la semana siguiente lo conversamos y sus compañeros se lo hicieron ver. Después él me reconoció a mí, delante del plantel, que había tenido una mala actitud“, complementó Víctor Fuentes, quien no siguió al mando de O’Higgins.

Nicolás Peranic cuenta con una destacada trayectoria en Chile, militando en Magallanes, San Marcos de Arica, Melipilla y Universidad Católica. En este 2025 firmó en Limache. “Fue nada más que eso, él hizo notar su malestar, de mala manera, pero en el momento no debió haber pasado”, cerró Víctor Fuentes.