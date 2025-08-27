Un chileno acaba de dar un gran salto en su carrera y llegará a Europa para sumarse a importante club. Juan Andueza, futbolista de Futaleufú llegará al Viejo Continente para sumarse al Alhama de Murcia, que juega en la tercera categoría de España.

El jugador, que militó en clubes como Pulmahue y Fernández Vial, conversó con AS sobre el nuevo paso en su carrera profesional, revelando que desde la comuna de Futaleufú dos niños se han sumado a los cadetes del club español y así surgió la posibilidad.

“Uno de los papás de ese niño se contactó conmigo y me contó que estaba la posibilidad de enviar unos videos, con la opción de ir a mostrar mi fútbol. Hice una buena campaña en Pilmahue, se hicieron buenos videos y allá los vieron. Les gustó mi manera de jugar y así se presentó la oportunidad”.

El gran salto a España de Juan Andueza

Sobre este nuevo desafío, el joven futbolista adelanto que su nuevo club es “de Tercera División y se juega contra 16 equipos. También tenemos la oportunidad de medirnos con otros clubes, de nivel élite, para mostrarnos y allí nos puede querer algún elenco de una categoría más grande. Esas son las oportunidades que debemos aprovechar”.

Asimismo, fue consultado sobre lo que recibirá económicamente. “Voy a estar tranquilo. Lo único que me pidieron ellos es costearme los pasajes. Ellos se comprometieron a que allá voy a tener casa, me van a costear las comidas y los traslados para la cancha y a los entrenamientos”.

Publicidad

Publicidad

Andueza también se refiere a la ciudad en donde vivirá. “Es bastante bonita y ellos nos van a llevar a conocer lugares de Murcia. Vamos a ir a ver los entrenamientos de Primera y Segunda División. También tendremos la posibilidad de ir a los entrenamientos del Real Madrid”.

“Hablé con el entrenador algo de la ciudad y también sobre la categoría. Es mucho más fuerte de lo que es la Tercera División en Chile. Están más preparados, hay harto físico y hay buen fútbol”, explicó.

Publicidad