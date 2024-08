Tras conocer el dictamen del organismo contra el ex arquero de La Roja, el comentarista le hizo una seria advertencia al presidente del mismo.

Guarello se ríe de Conmebol por castigo a Bravo: "Domínguez no puede venir a Chile"

Entre indignación y sorpresa causó la notificación por parte de Conmebol, donde le hace una “advertencia” al chileno Claudio Bravo por criticar al arbitraje del colombiano Wilmar Roldán en el duelo de La Roja ante Canadá por Copa América. Esto, pues salió a la luz dos días después de comunicar su retiro.

“Advertir expresamente que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Art. 27 del Código Disciplinario, y las consecuencias que del mismo se pudieran derivar”, expresó el comunicado.

Un dictamen que provocó la risa del comentarista Juan Cristóbal Guarello, que en su programa La Hora de King Kong no sólo se burló de esta intención de castigo por parte de Conmebol, además le hizo una dura advertencia a su presidente, el paraguayo Alejandro Domínguez.

Los dichos de Guarello a Conmebol por castigo a Bravo

“O sea, Bravo se retira y lo van a castigar. Da lo mismo, eso no va a pasar porque se retiro, pero esto dice mucho de la Conmebol, la pone al desnudo. Y además, es un weon que decide todo”, en referencia al juez único Eduardo Gross Brown que notificó de la sanción al ex arquero.

En esa línea, Guarello afirma que “algún día lo van a calzar a Domín… tú sabes que Domínguez no puede venir a Chile. ¡No! Yo creo que le iría peor que a Joao Havelange el año 90″, para agregar que “cómo puede tener seriedad que te juzgue una comisión de una sola persona… ¡Y después me critican!”.

“Es increíble… increíble, pero no me extraña de la Conmebol“, termina su análisis el comunicador, que entre risas y enojo se expresó por esta intención del organismo de querer castigar al ex capitán de La Roja.

¿Por qué querían castigar al chileno?

Esto surge a raíz de los dichos que Claudio Bravo profirió tras la eliminación de Copa América, en el empate sin goles con Canadá, donde criticó la actuación del árbitro colombiano Wilmar Roldán, quien claramente perjudicó a La Roja en ese duelo en Orlando.

“Increíble que con la tecnología que existe a día de hoy en el fútbol te puedan cagar de esta manera, cuesta mucho entenderlo, imposible competir contra esto. Nos vamos con la frente en alto. ¡Entregamos todo!”, escribió el capitán en X.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.