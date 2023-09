Un momento imborrable en la historia del fútbol chileno cumple este 27 de septiembre nada menos que 25 años de existencia, hablamos del recordado “Candongazo”.

El incidente ocurrido en el Estadio Parque Schott de Osorno, durante el partido de Provincial Osorno y Huachipato, entre el delantero Juan Carreño y el arquero Hernán Caputto, lo recordamos en RedGol con los testimonios de sus protagonistas.

¿Qué ocurrió en el “Candongazo” a 25 años de la pelea?

El primero en sacar la voz fue Carreño, que en diálogo con The Clinic manifestó que “en un córner entro por atrás y sin querer golpeo a Hernán Caputto, el arquero de Osorno, y me meto con él para el arco. Le ofrecí la mano para pararlo y me dijo: ‘con razón te dejaron fuera del Mundial tal por cual’“.

Esa versión se contrarresta con la que dijo el otro protagonista, que en charla con Radio ADN el 2020 dijo que “fue un tema de insultos ahí en la mitad de cancha. Le dije ‘eso te pasa por mala leche’, pero no terminé de decirle las dos últimas letras (risas)”.

En la génesis del conflicto, Candonga recuerda que “hubo otro corner y alguien me aprieta los testículos. Yo lo veo que se ríe y le pego un charchazo a mano abierta. El árbitro (Carlos Chandía) me dice “Juanito, te ví” y me voy expulsado. Hasta ahí normal. Una expulsión más en el fútbol”.

Tras recibir la tarjeta, se generó el recordado momento, con Carreño pegándole un combo en la cara a Caputto, que entre risas sostuvo que “fue al revés: yo le pegué un carazo en la mano“.

¿Por qué Carreño golpea a un asistente de Osorno?

“Hasta que le pegué a Caputto soy culpable y responsable de todo, pero cuando los otros jugadores vienen corriendo y se me tiran encima, lógicamente que me tuve que defender. O pegas o te cagan. En el barrio uno aprende que hay que tirar a matar siempre”, reconoce el protagonista en The Clinic.

Y es aquí donde aparece un tercer involucrado. En diálogo con RedGol, en 2020, Jorge Pindinga Muñoz, jugador de Huachipato por ese entonces, apuntó contra Marcelo Trobbiani, técnico de Osorno y en especial con su ayudante, que cayó a la cancha tras un cornete de Candonga.

“El que armó todo fue el ayudante de Marcelo Trobbiani, un argentino que estaba en la banca, vino corriendo, se metió y hizo algo que no tenía que hacer. Quedó la escoba, pero después no pasó nada”, rememora el ex puntero.

En ese momento, Carlos Chandía, el árbitro de ese partido, le dijo a TVN que “cuando Carreño agrede al ayudante de Trobbiani, yo quise intervenir, me meto en medio de la pelea, pero cuando ya vi que quedaba la grande, me dije ‘soldado que arranca sirve para otra guerra’“.

¿Qué dejó el “Candongazo” entre sus protagonistas?

Mientras que para Caputto, “se dijeron muchas cosas y no fue grato, porque estaban mi señora y mi hija. Pero espero que él esté bien”; Carreño asegura que “no es para sentirse orgulloso, era ídolo de los niños de Huachipato”.