Cobreloa sumó un nuevo problema en la recta final del Campeonato Nacional. El pasado jueves por la noche se reportó un accidente de tránsito protagonizado por Jorge Espejo, unas de sus figuras, frente al Mall Plaza de Calama. El futbolista huyó del lugar tras impactar una barrera de contención.

Las imágenes del accidente eran condenatorias. Minutos después del siniestro, el medio CNMedios llegó al lugar y se encontró con una fuerte imagen: el vehículo, un Hyundai I30 negro, se encontraba casi destrozado. En los asientos traseros se veían botellas de alcohol.

Cobreloa confirmó el accidente recién el viernes por la tarde, mientras que el futbolista realizó un punto de prensa este sábado para referirse a la situación. “Estoy aquí para aclarar lo sucedido. La verdad es que estoy con la tranquilidad de que lo que pasó fue un accidente“, señaló de entrada.

“Me venían siguiendo unos vehículos, pensé que me querían hacer una encerrona. Como medida de protección, aceleré el auto y eso me jugó una mala pasada. Quiero decir que estoy tranquilo porque fue un accidente. Pensé que me querían hacer una encerrona y con mucho temor reaccioné“, añadió.

Jorge Espejo declaró ante los medios: dijo que iba solo, que quería escapar de una encerrona y que hizo la denuncia al día siguiente | Photosport

Jorge Espejo y su accidente: las botellas, la denuncia al otro día y “estaba solo”

Jorge Espejo siguió relatando que “pasó el accidente, tuve un momento de shock, tenía mucho miedo. Se hicieron especulaciones, se hablaron de otros temas, por eso estoy acá dando la cara. Pude haberme refugiado tras el comunicado del club y haberme quedado en mi casa, pero estoy aquí”.

“Eran alrededor de las 11 de la noche, como le dije a Carabineros, me percato por el retrovisor que me venían siguiendo, que un vehículo venía acercándose y alejándose intermitentemente. Fue un acto de temor. Perdí el control del vehículo y debido a eso pasó el accidente”, manifestó.

Sobre las botellas en los asientos traseros, aseguró que “estaban cerradas. Eran para regalo. En ningún momento estuvieron abiertas. Fui a Carabineros a presentar la denuncia por la posible encerrona, constaté lesiones, me hicieron la alcoholemia, que arrojó cero, así que por eso estoy tranquilo“.

Jorge Espejo aseguró que iba solo en el auto: en un momento, se dijo que Juan Leiva y Christian Bravo iban con él | Photosport

Además, explicó por qué huyó del lugar e hizo la denuncia a Carabineros la mañana siguiente. “Temí por mi vida, me asusté mucho. No sabía qué hacer. Atiné a correr de vuelta a la casa de mi tío y ahí me tranquilizó. Estaba muy nervioso. Pude dormir y hablamos que el día siguiente iría a hacer la denuncia. En el momento no estaba con la capacidad de presentarme; estaba en shock, nervioso. La alcoholemia fue durante la mañana del viernes“, dijo.

Por último, descartó haber estado con otros compañeros de Cobreloa. “Me sorprendió mucho cuando llego a la Comisaría y gente me pregunta si iba con otros compañeros, que habían visto a otros jugadores. Yo iba solo, venía de la casa de mi tío. No sé de dónde sacaron que iba con más gente. Hablé con mis compañeros porque estaban al tanto, porque se dijo que Juan Leiva y Christian Bravo estaban conmigo, pero nunca fue así. No había nadie más“, cerró.