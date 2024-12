El Campeonato Nacional 2024 estuvo peleado hasta la última fecha y finalmente el ganador fue Colo Colo, que le sacó apenas dos puntos de ventaja a Universidad de Chile.

En la cancha el mejor fue el Cacique, pero Azul Azul intentó ganar el torneo por secretaría, porque denunció al entrenador de los albos, Jorge Almirón, de cometer desacato en el partido ante Huachipato.

La U aseguraba que el DT dio indicaciones ante los acereros, pese a estar suspendido, lo que está prohibido, por lo que buscó que le quitaran tres puntos a Colo Colo, sin embargo la Primera y Segunda Sala del Tribunal de Penalidades de la ANFP rechazó la petición.

Johnny Herrera ataca a la nueva “Ley Almirón”

Para que no vuelva a ocurrir un hecho similar, las bases del Campeonato Nacional 2025 tienen una nueva regla (apodada “Ley Almirón”), que dice que los entrenadores castigados no podrán entrar al estadio donde jueguen sus equipos.

Esta medida fue analizada por el ex capitán de la U y actual comentarista de TNT Sports Johnny Herrera, quien puso el grito en el cielo, insinuando que perjudicaron al club de sus amores.

Jorge Almirón tiene su propia “ley”. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

“¿La Ley Almirón significa que todos quedamos como giles? Toda la gente que pensaba que no se habían comunicado, que el Tribunal de Disciplina no sancionó porque según ellos no tenían las pruebas suficientes y ahora sacan la Ley Almirón”, dijo muy enojado el ex portero.

Pese a las críticas de Herrera, la nueva regla entrará en vigencia a partir de 2025.