Un auténtico mazazo fue el que recibió la dirigencia de Colo Colo, luego que el ex arquero Claudio Bravo asegurara que no dejaría atrás su retiro del fútbol para volver a la actividad. Aunque hay gente como Claudio Borghi que lo ven desde otra perspectiva.

El bicampeón de América manifestó sobre si existía la opción de volver a jugar en el Cacique que “he estado en otras actividades, con una vida diferente, pensé que iba a extrañar más el fútbol y no ha sido así. No hecho mucho en falta el día a día que tenía antes”.

Sin embargo, según reconoce Borghi en diálogo con Radio ADN, en base a su experiencia, que si bien es respetable la decisión de Bravo, si Colo Colo realmente quiere tenerlo en su equipo para 2025, debe hablar directamente con él y convencerlo.

Para Borghi, Bravo tiene “el bichito” de volver a jugar

“Él es un nombre tan atractivo, con tanta historia, no solamente en la Selección y en los equipos que ha estado, que abre el apetito de todo el mundo, ¿no? Es decir, a ver, si lo podemos traer, lo traemos. El problema es cómo está físicamente, cómo se siente él“, expresó el “Bichi”.

En esa línea, Borghi agrega que “yo creo que siempre está el ‘bichito’ de querer volver a jugar. Quizás si se insiste, se habla y se lo plantea, se lo puede convencer. Pero tiene que haber un convencimiento fundamentalmente de los dirigentes y ahí verá Claudio para cuántos partidos está y cómo está físicamente”.

De todas maneras, el ex DT y hoy comentarista expresa que “yo no sé los planes familiares que tiene porque él ha vivido tantos años fuera. No sé si a futuro se va a quedar en Chile o se va a otro lugar donde haya jugado, y eso ya no lo maneja ni el club ni el entrenador”.

Claudio Bravo rechazó, por ahora, volver a jugar en Colo Colo (Photosport)

¿Cómo fue el paso del ex arquero por Colo Colo?

Desde su debut en Primera División el 2002 hasta su partida a Europa en el 2006, Claudio Bravo disputó un total de 133 encuentros a nivel local e internacional, donde ganó dos títulos: Clausura 2002 y Apertura 2006.