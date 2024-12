El sueño de los hinchas de Colo Colo de volver a ver a Claudio Bravo como arquero del Cacique parece disiparse con el correr de los días. Pese al deseo de los albos por contar con el bicampeón de América para el 2025, este ha sido claro en decir que no tiene intenciones de dejar el retiro.

La postura del todavía ex arquero chocó de lleno con los objetivos de Aníbal Mosa. El presidente de Blanco y Negro no tuvo problemas en trasparentar su deseo de contar con el histórico capitán de la Roja, algo que fue duramente criticado por Cristián Caamaño.

Caamaño dispara contra el presidente de Colo Colo

Fue en el programa “Puntapié Inicial” de Radio Agricultura donde el periodista cuestionó las formas de dirigente algo, asegurando que “Mosa fue irresponsable al exponer a Claudio Bravo”.

“Exponer a Bravo a que la gente lo empiece a acosar. Si se retiró, se retiró justamente por eso; porque estaba cansado, porque ya los golpes le duelen”, agregó.

Para cerrar, el comunicado afirmó que “Bravo no está disponible para levantase a las 7 de la mañana para ir a la sala de recuperación”.

La postura de Claudio Bravo

Bravo cerró la puerta de volver al fútbol el pasado martes, cuando en una actividad en la Corporación de Deportes de la Municipalidad de la Reina afirmó que no ha tenido ninguna conversación sobre esa posibilidad con Colo Colo.

Claudio Bravo descartó un regreso a Colo Colo. El ex meta, a pesar de los rumores, no tiene intenciones de dejar el retiro. | Foto: Photosport.

“No hemos tenido ninguna llamada formal o reunión con Colo Colo para ese tipo de cosas. Es muy difícil volver a jugar, creo que tomé una decisión hace un tiempo atrás”, declaró el ex meta.

En ese sentido, concluyó que “siendo sincero, he estado en otras actividades, con una vida diferente, pensé que iba a extrañar más el fútbol y no ha sido así, y por la personalidad que tengo, no hecho mucho en falta el día a día que tenía antes”.

Con este escenario al Cacique no le queda otra que buscar otras opciones en el mercador para su nuevo arquero tras la salida de Brayan Cortés. En carpeta están los nombres de Matías Dituro y Keylor Navas, dos nombres potentes para el 2025.