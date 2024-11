Colo Colo enfrenta horas claves por la situación de Brayan Cortés. El portero negocia su salida del Cacique y esto ha provocado que Blanco y Negro busque alternativas en el arco.

Entre las opciones se barajan los nombres de Gabriel Arias y Matías Dituro. Sin embargo, el que más apoyo tiene entre los hinchas es el de Claudio Bravo. El bicampeón de América se retiró este año, pero Aníbal Mosa reconoció que estaría dispuesto a retornar a la actividad y con la camiseta del club de sus amores.

El tema es que este regreso se ha dilatado más de lo imaginado ya que Cortés aún no resuelve su situación. El iquiqueño quiere enfrentar un nuevo desafío en el extranjero, por lo que todo indica que sellará su salida de Colo Colo a más tardar la primera semana de diciembre.

¿Vuelve Claudio Bravo a Colo Colo?

Ante este complejo escenario, un ex compañero de Claudio Bravo abordó su retorno al Cacique. Lo que abrió una nueva luz de esperanza para los hinchas de Colo Colo.

En el programa Pelota Parada, Gonzalo Jara fue lapidario al comentar el regreso del ex capitán de la Roja. “Yo personalmente no lo haría, no volvería. Claudio se retiró muy bien”, lanzó de entrada.

Claudio Bravo podría ser el nuevo portero de Colo Colo en 2024

Pero luego Jarita agregó un dato clave. “Claudio no se retiró en cancha”, lanzó en el espacio de TNT Sports. Tras ello profundizó en las opciones que tienen los albos y recalcó que, más allá del tiempo de inactividad, Bravo sigue siendo la mejor opción.

“Si Claudio volviera sería muy bueno por el momento que vive Colo Colo. Tiene un equipo armado y probado. Para mí Dituro juega mejor con los pies que Cortés. Pero Claudio es un super clase”, sentenció.