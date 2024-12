Brayan Cortés hará realidad su sueño de irse a jugar al extranjero tras ponerle punto final a su contrato con Colo Colo. El iquiqueño, que fue campeón en este 2024 realizando siendo una de las buenas figuras, tiene todo listo para defender el arco del León de México.

Esta partida deja disponibles unos guantes en el Monumental que por siete largas temporadas tuvieron dueño. Son varios los candidatos en el Cacique para reemplazar a Cortés, siendo uno de ellos el mismísimo Claudio Bravo.

¿Bravo se prepara para reemplazar a Cortés?

En medio de una actividad en la Corporación de Deportes de la Municipalidad de la Reina, el bicampeón de América se refirió a este salto en la carrera del formado en Deportes Iquique. Para el todavía ex arquero es una buena oportunidad para seguir creciendo fuera del país.

“Feliz de que tenga la posibilidad de poder salir. Es el sueño de todo jugador el poder trascender fuera de Chile, el poder hacer una carrera fuera de nuestro fútbol. Si tiene la posibilidad, feliz”, afirmó Bravo.

En ese sentido, el formado en el Cacique sostuvo que “creo que nosotros también hemos sido impulsores y motivadores de todos ellos, de querer que salgan, de que crezcan. No es solo un crecimiento futbolístico, sino que también es un crecimiento familiar el poder insertarse en un país que quizá está más desarrollado y dónde hay otra cultura”.

“Si le toca ir a un país dónde el idioma cambia eso también a nivel familiar es muy enriquecedor. Esas son las cosas buenas que te dejan salir de Chile”, concluyó Bravo.

Se aleja de Colo Colo

En esa misma instancia, el histórico capitán de la Roja dejó en claro que “no hemos tenido ninguna llamada formal o reunión con Colo Colo para ese tipo de cosas. Es muy difícil volver a jugar, creo que tomé una decisión hace un tiempo atrás”.

“Siendo sincero, he estado en otras actividades, con una vida diferente, pensé que iba a extrañar más el fútbol y no ha sido así, y por la personalidad que tengo, no hecho mucho en falta el día a día que tenía antes”, concluyó.

Habrá que si estas palabras de Claudio Bravo se sostienen en el tiempo y efectivamente mantiene sus guantes colgados. En el Cacique tienen ganan de contar con sus servicios en el año del centenario, pero la última palabra es del todavía ex guardameta.