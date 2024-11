El hoy entrenador de Huachipato recordó su breve etapa en los caturros y agradeció a los futbolistas que dirigió porque "me hicieron revivir".

El 2024 fue un año de bastante movimiento para el entrenador Jaime García. Tras una larga cesantía, en el segundo semestre dirigió a Santiago Wanderers donde se fue tras discutir con el presidente Reinaldo Sánchez, y ahora estará al mando de Huachipato.

Precisamente en su paso por los caturros, el oriundo de Cartagena fue despedido por el ex mandamás de la ANFP luego de no cortar del equipo a los jugadores Marcelo Cañete y Danilo Ortíz, lo que generó un quiebre total con el plantel.

En conversación con Radio Futuro, se le consultó a García por cómo recuerda su paso de cinco meses por Wanderers, y no sólo reivindicó a sus futbolistas, además aprovechó de “repasar” a Reinaldo Sánchez.

Jaime García recuerda su paso por Wanderers

“Estoy contento de mi paso por la institución. Lo que puede pasar en el camino queda de experiencia“, expresó el hoy estratega acerero, quien explicó por qué logró tener una buena conexión con el plantel porteño.

“Me dio los momentos justos de un grupo de jugadores extraordinarios. Ellos me hicieron revivir. Me mostraron de todos los años que venía haciendo lo mismo de Ñublense y La Serena. La gente de Wanderers se porto muy bien conmigo. Caí en el momento preciso“, afirmó Jaime García.

¿Cómo fue su paso por Wanderers?

El 26 de mayo del presente año, Jaime García dirigió su primer encuentro con el Decano del fútbol chileno. Entre el torneo de Primera B y la Copa Chile, consiguió siete triunfos, siete empates y seis derrotas, con un rendimiento del 52.5 por ciento.