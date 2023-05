Manuel Pellegrini se mete sin duda alguna en el Top 3 de los mejores directores técnicos en la historia del fútbol chileno. Un entrenador campeón en Ecuador, Argentina, España e Inglaterra, pero su carrera arrancó en el balompié criollo y fue bastante complicado. Por eso mismo es que se instala la pregunta sobre si hay o no una corriente “pellegrinista” entre los estrategas nacionales, y ante eso son los históricos quienes sacan la voz.

Los legendarios Hernán “Clavito” Godoy, Jorge “Mortero” Aravena y Raúl Toro contestaron el llamado de RedGol para referirse a este tema. “Acá los nuevos técnicos son todos al estilo del INAF“, dispara uno, mientras que otro lamenta que “hay mucha gente que lo denosta a él, lo desprecian“.

El querido Clavito dispara de entrada que “bueno, lo que pasa es que Pellegrini es de la escuela de Riera. Y el respeto, el cariño y el aprecio que siempre se tuvo por los maestros. Acá no hay una corriente de Pellegrini porque como no ha entrenado acá, seguramente por eso”.

“Como es muy lejano el alcance de él, de imitarlo, los jugadores que juegan en Europa son los mejores jugadores que importan ellos. Entonces acá los nuevos técnicos son todos al estilo del INAF. Tener cuatro, cinco o seis personas en el staff técnico que trabajan hasta para filmar los entrenamientos, los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mayoría son sin práctica, no tienen práctica los entrenadores, si el entrenador se hace con los años, con el tiempo. El entrenador sale y no sabe si lo van a contratar o no”, complementa Godoy.

Tras eso, dispara que “ustedes saben que estamos inundados de técnicos extranjeros argentinos que vienen a hacer la práctica acá, porque los representantes mandan el fútbol chileno y colocan a un entrenador que se preste en el camarín para que le armen el equipo y si te va mal te pongo en otro lado y si tú quieres mandar el camarín, no me sirve”.

Por otra parte opina Raúl Toro, vicepresidente Ejecutivo Jurídico del Colegio de Entrenadores de Chile, quien alza la voz. “Lo que pasa es que todos nosotros los técnicos admiramos a Manuel”, lanza de entrada.

“A él lo empujaron. Hay muchos periodistas que tienen que reconocer que le hicieron un mal al fútbol chileno, y le hicieron un mal porque empujaron para que se fuera del país Manuel Pellegerini. Que era el Pepe Pato, que el técnico de los ojos celestes, que como ingeniero, había algo dentro del periodismo y yo te nombro con nombres y apellidos los que le hicieron el mal a él, los que se opusieron, me acuerdo yo que en ese momento Bonvallet tenía varios periodistas al lado, que son los que lo acompañaban, e hicieron mierda a Manuel Pellegrini, lo hacían mierda por la radio, yo escuchaba, a veces decía pero cómo puede ser tanto, ah, entonces Manuel se quedó con esa”, añade.

“Manuel salió muy herido de Chile y gracias a Dios fue campeón en Argentina, fue campeón en Ecuador, fue campeón en Inglaterra, estuvo en el Real Madrid, en el Manchester City. Entonces eso le ha pasado, cuando dicen si hay corriente, oye, nosotros nunca vamos a saber eso lo único que te digo yo soy un admirador de Manuel”, concluyó.

Finalmente, la explicación del Mortero Aravena sobre por qué no hay una corriente pellegrinista entre los técnicos nacionales es “por la desafortunada envidia que tenemos los chilenos de los triunfos de nuestros compatriotas, yo soy un admirador del trabajo que ha hecho Manuel en todos lados donde ha estado, pero hay mucha gente que lo denosta a él y lo desprecia, y es el entrenador más exitoso en la en la historia del fútbol chileno“.

“A ver, es decir, debemos reconocer que las corrientes que se refieren, eran gente que trabajaron aquí en el medio, Manuel trabajó poquito en Chile. Él hizo su carrera en Ecuador, Argentina, después en Europa. Pero acá en Chile no ha estado prácticamente o estuvo muy poquito tiempo. Yo le reconozco absolutamente todos los méritos y todos los logros que tiene Manuel Pellegrini”, añade.

“Es que de verdad que es parte de la envidia también, porque cuando los equipos de Manuel pierden un partido aparecen en en los titulares y cuando gana es como que no pasa nada, al contrario hay que alabar los grandes resultados que ha obtenido y cuando perdió, perdió, qué va a hacer si no siempre se gana, Pero acá suele suceder de que cuando Manuel pierde, los titulares son de primera plana, y cuando gana es como que da lo mismo, ¿No? No da lo mismo. Hay que alegrarse de los triunfos de nuestro compatriotas”, cerró.