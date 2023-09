Rodrigo Piñeiro lanzó incendiarias declaraciones luego del empate entre Unión Española y Universidad Católica. Pese a ser la figura del partido, el delantero hispano aseguró que “están pasando cosas raras” en el fútbol chileno y que “no es justo para nosotros que nos estamos jugando la vida acá”.

Sus dichos fueron analizados en RedGol por Hernán Godoy y Jorge Aravena, dos nombres con amplio recorrido en el deporte nacional. Ambos comparten las sospechas del delantero uruguayo y encienden las alarmas lo que significan para el fútbol chileno.

“Están pasando cosas raras hace tiempo, desde las sociedades anónimas y de que están dueños los representantes de los clubes. Arreglan los partidos también. Está sucediendo lo mismo que en Indonesia. Cuando yo estuve allá, perdía tres de visita y ganaba tres del local por las apuestas clandestinas”, contó Godoy.

“La ANFP no quiere mojarse las manos y hace vista ciega porque no le significa costo alguno a ellos, si los representantes son dueños de la selección chilena y Felicevich es dueño de todo. Incluso algunos desde Argentina dirigen, se han adueñado de todo el fútbol chileno”, disparó.

Los dichos de Piñeiro se suman a la grave denuncia que hizo David Escalante, quien encendió los rumores de un supuesto arreglo de Cobreloa en la Primera B 2022. “Si los jugadores manifiestan estas situaciones, es complicado, ellos son los artistas”, agregó, por su lado, Aravena.

“Es muy grave lo que está pasando. Si los mismos artistas están acusando que hay situaciones extrañas, se debe hacer una investigación profunda y sancionar. Si hubiera pruebas contra alguien, hay que sancionarlo. Pero severamente”, cerró El Mortero.

¿Qué dijo Rodrigo Piñeiro?

Tras el partido de Unión Española y Universidad Católica, Rodrigo Piñeiro dijo: “Hubo cosas raras que nos perjudicaron, el árbitro no ayudó mucho, pero no voy a hablar de eso. Yo creo que están pasando cosas raras, y no es justo para nosotros que nos estamos jugando la vida acá”.

¿Cuándo es el próximo partido de Unión Española?

Tras empatar 2-2 con Universidad Católica, Unión Española volverá a la cancha recién el 24 de septiembre para la fecha 24 del Campeonato Nacional. Los hispanos visitarán a Palestino para otro Clásico de Colonias en el Municipal de La Cisterna.