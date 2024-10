El ex futbolista habló con Los Tenores de ADN y aseguró que no tiene intenciones de volver a postularse a un cargo político.

Coca Mendoza no entiende por qué los ex futbolistas se meten en política: "Hay que tener cuero de chancho"

Las elecciones ya llegan a su fin. En esta jornada, y en la sabatina, los chilenos salieron a depositar sus votos en las urnas. En ese sentido, los futbolistas también participaron de la “fiesta de la democracia”.

Uno de los que vivió de cerca el mundo político fue Gabriel Mendoza. El Coca fue concejal por Viña del Mar en el período de Virginia Reginato, en el período 2016-2021.

Luego, Coca Mendoza fue candidato a alcalde por Graneros, su ciudad, sin sacar un gran resultado electoral. Es por ello que es una persona de peso para hablar sobre las actuales elecciones.

Coca Mendoza llama a los futbolistas a no involucrarse en política

Hablando con el programa Los Tenores de Radio ADN, el Coca Mendoza se refirió a su experiencia en el mundo político y a cómo los futbolistas se acercan al trabajo público.

“Yo no sé por qué quieren entrar a la política, es un mundo muy raro, es muy especial, por algo ya no estoy metido en la política, me salí y no pretendo tomar ningún otro cargo político“, enfatizó el ex futbolista, quien no se siente dañado por su anterior posición en la Municipalidad de Viña del Mar.

“La política no dañó mi imagen. Voy por la vida sabiendo que siempre actué de buena fe, no tengo por qué estar preocupado del qué dirán, pero la política es un mundo bien especial, hay que tener cuero de chancho para meterse“, enfatizó.

“Si tienen vocación para meterse en este mundo político, deben ser un aporte para el deporte, porque es lo que desarrollaron toda su vida y tienen una gran experiencia en el ámbito deportivo”, cerró.