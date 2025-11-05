Es tendencia:
¿Habrá paro o no? Aclaran el lío entre los árbitros del fútbol chileno y la ANFP

Esto dijeron los árbitros sobre su protesta contra la ANFP, la que generó incógnita sobre un paro en el fútbol chileno.

Por Javiera García L.

Una enorme preocupación generó la noticia de que los árbitros del fútbol chileno habían suspendido sus entrenamientos por un conflicto de la ANFP. Se temió que la fecha de la Liga de Primera y otros compromisos del fin de semana, además del duelo pendiente de U. de Chile, se suspendieran.

Fuentes citaban el origen del lío en el uso de los estacionamientos de los réferis, quienes se habrían quedado sin aparcamiento en noviembre para sus prácticas en Quilín.

Sin embargo, todo indica que no hay mayor peligro para el desarrollo de la recta final de la Liga de Primera. De hecho, los jueces ya habían confirmado su presencia en el partido entre U. de Chile y Everton de este miércoles 5 de noviembre, lo que calmó las aguas.

Según confirmó El Mercurio, la molestia de los árbitros nació, efectivamente, porque hace un tiempo se limitaron los estacionamientos para los jueces en Quilín y este noviembre terminó el arriendo de un terreno del LIF para el uso de sus vehículos, lo que dejó este tema en una gran incógnita.

Los árbitros confirman el U de Chile vs Everton pese a las movilizaciones contra la ANFP

Descartan paro de los árbitros y el fútbol chileno respira con tranquilidad

Sin embargo, el diario nacional reveló que los árbitros descartaron iniciar una protesta mayor, que “insisten en que pronto habrá solución” y que este miércoles mismo deberían retomar sus entrenamientos, calmando las aguas luego de la información que circuló en las últimas horas.

Con esto, la ANFP y los árbitros deberían encontrar pronto una solución al conflicto. Por su lado, la fecha 27 de la Liga de Primera debería desarrollarse con normalidad desde este viernes 7 de noviembre.

