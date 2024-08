Hace unos días Palestino se reunió con el presidente del Paris Saint-Germain, el qatarí Nasser Al-Khelaifi, donde abordaron la posibilidad de armar un proyecto conjunto de colaboración que pueda beneficiar al querido cuadro tetracolor de La Cisterna y conocido en el mundo entero.

En paralelo, los árabes recibieron a Independiente de Medellín por Copa Sudamericana por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con un importante marco de público en el Estadio Nacional.

En La Hora de King Kong, Juan Cristóbal Guarello reaccionó, tanto a la estrategia comercial de Palestino contra el DIM como al posible desarrollo de la mano del PSG.

“Palestino dio una lección de cómo salvar el producto, la actividad. Se le ocurrió hacer una entrada barata para un partido internacional y la gente pudo ir al estadio tranquila. La gente vio un buen partido, aunque lamentablemente a Palestino se lo empataron en los descuentos”, dijo Guarello.

De vuelta al estadio y la relevancia mundial de Palestino

King Kong agregó que “había 12.500 personas, y era contra un buen equipo colombiano, pero no de primerísimo nivel. No era un América de Cali o Nacional de Medellín, ni River Plate o Boca. Y metió 12.500 personas. Ese es el camino: una galería barata, no querer pasarse de listo ni cobrar entradas ridículas”.

Pasando al tema PSG, el periodista sostuvo que “de a poco, sobre todo en el Medio Oriente, las grandes fortunas del Maro Rojo y de Qatar y Emiratos, se dan cuenta de la potencia simbólica de Palestino. ¿Qué ha pasado con Palestino? No se ha zombificado, se ha mantenido fiel a su colonia y es la única institución del mundo de estas características”.

“Con el peso histórico y simbólico, más la actualidad, Palestino se yergue como un bastión cultural identitario. Y afuera se están dando cuenta de la potencia que tiene Palestino en Chile… Palestino reemplazó a Magallanes”, añadió.

Palestino armó la fiesta en el Estadio Nacional.

Complementa que “antes Magallanes es el equipo que quería toda la gente, pero fue perdiendo importancia. Subió, bajó. Cuando estuvo en Primera todos estaban felices, pero Magallanes también es de un empresario de jugadores. Magallanes ya no tiene ese valor, pero Palestino sí”.

Guarello sentenció que “entonces desde el oriente ven a Palestino como algo muy potente, y que vale la pena al menos mantener. Y que metiera 12.500 personas en el Estadio Nacional algo te dice. Hay que felicitar a Palestino por que hizo. Atentos a lo que pueda pasar en el financiamiento y desarrollo. Sería lindo por ejemplo que remodelaran La Cisterna. Es tan fuerte lo de Palestino que en Europa hay países en los que te pueden llevar detenido por andar con la camiseta de Palestino, por delito de odio… Así de potente es Palestino”.