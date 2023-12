Empezó la guerra. El Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó el aumento de cupos para jugadores extranjeros, para pasar de cinco a seis en la temporada 2024, y desde el Sindicato de Futbolistas Profesionales (SIFUP) ya amenazan con tomar “drásticas medidas”.

Pero, a la hora de explicar su drástica negativa a la decisión tomada este viernes en Quilín 5635, fue su presidente, Gamadiel García, que en conversación con Radio ADN tomó la palabra y apuntó sus dardos hacia los clubes que dieron visto bueno a la iniciativa.

“El Consejo de Presidentes siempre toma decisiones que no van de la mano de la realidad, medidas que son un despropósito de lo que se dice y efectivamente se hace. Nuestra asamblea, nuestros delegados son los que determinan cuáles son las acciones“, advierte el mandamás del SIFUP.

En esa línea, García agrega que “ellos están conscientes de por qué no queremos más extranjeros. No es discriminación, pero en vez de preocuparse de los cadetes y de invertir, traen jugadores de afuera que son más caros. Nosotros queremos extranjeros que sean un aporte para nuestra competencia y que no estén permanentemente en la banca”.

¿Por qué el SIFUP rechaza decisión del Consejo de Presidentes?

“No entiendo cuál es la característica de tener seis extranjeros en cancha, cuando no tenemos potenciada nuestra selección nacional. Tenemos que potenciar a nuestros futbolistas para ser competitivos a nivel internacional, antes de pensar en potenciar a otros”, sostienen desde el ente sindical.

Para finalizar, el presidente del SIFUP despotrica contra el Consejo de Presidentes, al afirmar que “estos dirigentes toman determinaciones, ojalá con una competencia cortita, para llenarse los bolsillos con la plata de la televisión; cada vez hacen torneos más cortos y lamentablemente los únicos perjudicados son los futbolistas“.

¿Qué dijo la ANFP al respecto?

El gerente de competiciones, Yamal Rajab, fue enfático en decir que “nuestra propuesta era mantener los cinco extranjeros habilitados y en cancha, sabemos que los consejos son soberanos, y en el caso de la Primera División hubo un rechazo a la moción”.

¿Qué debe hacer el SIFUP ante el aumento del cupo de extranjeros en Primera División? ¿Qué debe hacer el SIFUP ante el aumento del cupo de extranjeros en Primera División? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.