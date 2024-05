Fracisco Sagredo está furiosos y calificó de robo la derrota de Cobresal en Córdoba por Copa Libertadores. Pato Yáñez mandó a meterse el reglamento donde no llega el sol.

Indignación nacional: "Un robo el penal que no le cobran a Cobresal, son descarados"

Cobresal sigue lamentando la derrota por 1-0 contra Talleres de Córdoba, por la quinta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores 2024. Es que Los Mineros pudieron tener otra suerte en Argentina, pero el árbitro peruano, Augusto Menéndez, se hizo el loco con un penal de los albiazules.

Cundo se jugaban los 10 minutos y el partido seguía empatado sin goles, Miguel Ángel Navarro metió el brazo en una jugada en la que todos se percataron de la mano. Sin embargo, el juez la desestimó pese a los reclamos chilenos.

Y la imagen no la dejó pasar el periodista, Francisco Sagredo, quien se lanzó sin asco ni anestesia considerando que a su juicio el equipo chileno fue víctima de un portonazo.

“La derrota sin jugar mal de Cobresal… un robo el penal que no le cobraron en el primer tiempo. Son unos descarados”, lanzó muy enojado Sagredo en Deportes en Agricultura.

El reglamento…

Sobre la misma, Pato Yáñez consideró que el insólito penal no cobrado parte de la base del actual fútbol moderno: “ahí hay interpretaciones”, pero Sagredo considera que “lleva la mano así (extiende todo el brazo completamente). Ahora dicen que si hay un rebote en un compañero… tenía la mano así de extendida, compadre”.

A Cobresal le quedaron debiendo un penalazo en Copa Libertadores.

Ahí el ex delantero también se anduvo calentando por la explicación que dieron desde la Conmebol para no cobrar la pena máxima: “o sea, ¿si yo cabeceo para despejar y le da en el brazo a un compañero no se cobra? Váyanse a jugar al ludo. Entiendo bien la explicación, ¿pero saben qué? Métanse el reglamento en el… De verdad te lo digo, disculpen que sea tan duro”.

Y Sagredo no claudicó ni quiso tranquilizarse por la jugada que perjudicó a Cobresal en Copa Libertadores: “a ver si no le cobran ese penal a River Plate o a Boca Juniors”, sentenció el rostro de la 92.1.

