En un universo compuesto por 200 equipos, apenas 15 conservan el rendimiento perfecto cuando el calendario comienza a acercarse a su ocaso.

Cinco fechas disputadas, dos por delante y una certeza compartida entre todas las categorías: ganar todos los partidos es mucho más difícil de lo que parece.

La estadística lo confirma. Más de 200 equiposforman parte de las competencias de #LaLiga durante este semestre y solo quince lograron atravesar la primera parte del calendario sin dejar puntos en el camino.

Ningún empate, ninguna derrota y ningún margen para el error. Campañas perfectas que ahora quedarán congeladas durante el receso invernal, a la espera del regreso de la actividad el próximo 11 y 12 de julio.

Los grandes equipos de LaLiga

La sede LUF encontró a sus invencibles en las categorías más pequeñas. Unión Española Plaza Norte construyó un doble liderazgo en las categorías 2019/2020 y 2017/2018, ambas con cinco victorias en cinco presentaciones, mientras Sport Madrid hizo lo propio en la 2015/2016 para transformarse líder exclusivo de su serie.

SportparkMalloco, en cambio, repartió sus cartas entre distintos protagonistas. Colo Colo El Rosal domina el grupo A de la 17/18, mientras Unión Española Pudahuel consiguió replicar el rendimiento ideal en dos frentes distintos: la categoría 2015/216 y 2013/2014 (Formación). A ellos se suman Suma Pro Catalanes en los más grandes de Evolution y Academia Ciudad Satélite en la categoría 2011/2012.

Los niños de Unión Española sueñan con ser campeones

Para encontrar la mayor concentración de campañas perfectas hay que trasladarse hasta la zona oriente de la capital, ahí aparece el Club Deportivo USS.

Allí UCH La Reina y Futuro Albo Las Condes comparten el liderato del grupo A en la categoría 2017/2018, con cuatro triunfos en igual número de encuentros. Más atrás emerge el dominio múltiple de Sport Fury, líder invicto de sus grupos en las categorías 2017/2018 y 2015, además del doble pleno conseguido por CRZS en las categorías 2013 y 2014. Futuro Albo, además, vuelve a aparecer en escena como puntero exclusivo del grupo B en la categoría 2011/2012.

La nómina se completa en Zapping, donde las categorías mayores también encontraron a sus dueños temporales. Protraining no solo lidera la categoría 2012, sino que además lo hace con una diferencia de gol de +16 que lo instala entre las campañas más contundentes del semestre. Junto a ellos aparece Sport Academy USA, capaz de instalar dos equipos distintos en la cima de las categorías 2009 y 2007/2008.

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Cuando la bocha vuelva a rodar tras el receso, los quince tendrán el mismo desafío. Llegar invictos hasta aquí ya los convirtió en excepción. Mantenerse así hasta el cierre de la temporada podría convertirlos en algo más que líderes momentáneos.