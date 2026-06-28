Paralelo a Mundial, en Chile se siguen disputando campeonatos en los que muchos niños empiezan a forjar sus sueños.

Mientras el Mundial captura la atención de los fanáticos del fútbol en todo el planeta, el talento local y la pasión juvenil se toman la agenda deportiva de nuestro país.

Este fin de semana, todas las miradas están puestas en el desarrollo de la Liga Promoción, el torneo de escuelas de fútbol más importante a nivel nacional, que vive jornadas decisivas llenas de emoción y un alto nivel de competencia.

El certamen cuenta con una masiva y ejemplar participación de más de 3.500 niños y niñas, quienes defienden con orgullo los colores de sus respectivas instituciones.

El pasado sábado arrancó con todo una nueva fecha del campeonato de Apertura, dándole un marco ideal a la par de los encuentros definitorios de la Copa 1, una competencia que llega a su fin tras cuatro meses de intensas batallas en la cancha.

La programación de los partidos

El campeón jugará la Supercopa

El atractivo principal de estas instancias radica en que el campeón de la Copa 1 no solo se llevará la gloria del torneo actual, sino que también asegurará un cupo directo para disputar la ansiada Supercopa, programada para el mes de diciembre.

Esto ha inyectado una dosis extra de motivación en cada uno de los planteles, que han dejado todo en el terreno de juego para alcanzar el máximo objetivo institucional.

Mucho fútbol infantil hubo este fin de semana

Las emociones sabatinas comenzaron con la gran final de la categoría 2010, un electrizante compromiso en el que la escuela oficial de la Universidad de Chile, “Más que una Pasión”, se coronó campeona al vencer por un ajustado 3×2 a la Academia Sebastián Roco. A pesar de la derrota, esta última academia ratificó su sostenido crecimiento al instalarse una vez más en las instancias definitivas de los torneos de la liga.

La jornada de sábado continuó con la definición de la categoría 2011, donde el cuadro de Juventus Academy impuso sus condiciones frente a Neurosport para quedarse con el trofeo de campeón. Con estos dos vibrantes campeones ya coronados, la acción se trasladó de inmediato al Complejo Mundo Sport, recinto que alberga la continuidad de las finales y el resto de la fecha del Apertura.

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El domingo 28 de junio estuvo marcado por un único y electrizante duelo final en la categoría 2012. En la cancha 1 del Complejo Mundo Sport, las escuadras de Juventus Academy y la Academia Sebastián Roco se midieron a las 17:20 horas en un choque de alta intensidad que mantuvo en vilo a los asistentes y familiares presentes en el recinto.

Finalmente, la cartelera del lunes 29 de junio promete un cierre espectacular con siete finales consecutivas en diversas categorías, desde la 2009 hasta la 2017 F7. Escuelas destacadas como U. de Chile FJ, Diablos Rojos, Everton Santiago, Cruzaditos y Captadores FC, entre otras, saltarán al terreno de juego desde las 10:30 hasta pasadas las 17:00 horas, completando así una fiesta inolvidable para el fútbol formativo