Colo Colo le ganó a Unión La Calera y se convirtió en el nuevo líder del Campeonato Nacional, apoderándose de la punta que tanto tiempo tuvo Universidad de Chile. Un gol de Marcos Bolados a los 68′ ayudó a los albos, quienes por fin están al día en el torneo.

“Si recuperábamos los partidos pendientes podíamos tener la punta. El equipo ha aprovechado. El plantel es muy bueno y todos trabajamos a la par. Nos quedan tres finales y sería tonto dejar pasar esta oportunidad. Queremos quedar en la historia de Colo Colo y terminar un año muy lindo”, dijo Arturo Vidal.

Pero todavía no está todo dicho. Ahora, se vienen tres fechas de infarto donde veremos algo que hace tiempo no ocurría: Colo Colo y Universidad de Chile peleando por el título. Si los albos no tropiezan, serán campeones. Pero si caen, los azules querrán aprovechar a toda costa.

Dos puntos separan al Cacique (60) del Romántico Viajero (58). Este fin de semana, los albos visitarán a Palestino (domingo 20 de octubre) y los azules enfrentarán a Universidad Católica en el clásico universitario (sábado 19). El resto de los duelos aún no se programan, pero podrían jugarse en simultáneo.

¿Quién será campeón? ¿Colo Colo o U. de Chile? | Photosport

Los partidos de Colo Colo y U. de Chile

Colo Colo

Fecha 28. Palestino vs Colo Colo. Domingo 20 de octubre a las 15:00 horas. La Cisterna.

Fecha 29. Colo Colo vs Deportes Iquique. Sin programación. Monumental.

Fecha 30. Deportes Copiapó vs Colo Colo. Sin programación. Luis Valenzuela Hermosilla.

U. de Chile

Fecha 28. Universidad Católica vs Universidad de Chile. Sábado 19 de octubre a las 18:00 horas. Santa Laura.

Fecha 29. Ñublense vs Universidad de Chile. Sin programación. Nelson Oyarzún.

Fecha 30. Universidad de Chile vs Everton. Sin programación. Nacional.