Bien dicen que las relaciones son como terminan y no como empiezan. La de Fernando Díaz con Coquimbo Unido no finalizó de buena manera y ahora todo se resolverá a través de la justicia.

Tras salvar del descenso a los Piratas en el 2022, Nano Díaz se estableció en la Cuarta Región y logró hacer buenas campañas. Sin embargo, en el segundo semestre del 2024 bajaron el rendimiento de forma abrupta y el club decidió despedir al campeón con Unión Española en 2005.

Nano Díaz y Coquimbo Unido a la justicia

La relación laboral entre Fernando Díaz y Coquimbo Unido finalizó a mediados de octubre, pero ahora sale a la luz una importante acción ejercida por el entrenador. De acuerdo a la información de Diario El Día, Nano presentó una demanda contra los Piratas.

Díaz fue despedido en Coquimbo en octubre. Imagen: Photosport.

El reclamo de Díaz es por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales e indemnizaciones. La demanda fue ingresada el pasado 24 de diciembre por el abogado Francisco Moya, donde exigen pagos pendientes y compensaciones tras el fin del contrato que lo unía con el equipo.

Fernando Díaz exige una compensación por alrededor de 150 millones de pesos. Coquimbo Unido invocó la causal “necesidad de la empresa” a la hora de finalizar el contrato con el entrenador, cuyo reemplazante terminó siendo su ex ayudante técnico, Esteban González.

La relación entre Díaz y Coquimbo no quedó en buenos terminos. Incluso, el entrenador se lanzó contra el papel que ejerció González en todo esto. “Prefiero no dar mi opinión, solo que a Esteban seguramente no lo voy a saludar nunca más“, indicó Nano a Cooperativa hace un tiempo atrás.