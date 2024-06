Everton se ha transformado en un inesperado protagonista del mercado de pases de invierno. Los Ruleteros parecen dar el gran golpe con Luciano Cabral, quien parecía listo en Colo Colo, pero mientras eso se define no olvidan al resto.

El elenco de Viña del Mar trabaja desde hace semanas en reforzar a su plantel y en las últimas horas confirmó el arribo de su primera incorporación. Eduardo Bauermann llega al fútbol chileno con el cuadro oro y cielo, aunque con una enorme polémica detrás.

El defensor brasileño vuelve a la acción luego de haber sido acusado y sancionado por arreglo de partidos. Sin duda una situación que enciende su regreso a las canchas con la camiseta de los Ruleteros.

Eduardo Bauermann ya es jugador de Everton y enfrenta su polémico castigo

Everton confirmó el arribo de Eduardo Bauermann para la segunda rueda de la temporada 2024. Los Ruleteros anunciado el arribo del zaguero, quien llega a saldar una deuda pendiente con el fútbol luego de ser sancionado por la FIFA tiempo atrás.

Eduardo Bauermann llega a Everton después de una gran sanción en el fútbol brasileño. Foto: Getty Images.

El defensor fue castigado luego de haber sido acusado por arreglar partidos. Una historia que guarda una extorsión y por la que provocó una expulsión que le terminó costado muy caro cuando estaba en el Santos de Brasil.

Tras intentar recuperar terreno en el Alanyaspor de Turquía, decidió regresar a Sudamérica y Everton le abrió las puertas. Es así como este jueves confirmaron su arribo y durante horas de la tarde tuvo su presentación oficial.

En la instancia fue consultado sobre su sanción y no escondió su vergüenza. “Es un tema muy complicado para mí, porque estuve todo este periodo sin poder jugar, sin hacer lo que más amo. Confieso que cometí un error, pero eso ya es parte de mi pasado. Hoy estoy más duro mentalmente para mis próximos objetivos”.

“Fue un periodo muy difícil, también para mi familia, pero esto me sirvió para aprender, crecer y ahora aprovechar la oportunidad que Everton me está dando (…) estoy muy agradecido de la oportunidad que me dio el club, porque así puedo cambiar la imagen que las personas tienen sobre mí respecto a este caso. Me siento preparado y listo para darle lo mejor”, añadió.

Everton tiene así a su primera incorporación para la segunda rueda de la temporada 2024. Los Ruleteros quieren dar la pelea y esperan acortar distancia con los líderes para así soñar en grande.

¿Cuáles fueron los números de Eduardo Bauermann la última temporada?

En su paso por el Santos de Brasil, su último club el año pasado, Eduardo Bauermann logró disputar un total de 20 partidos oficiales. En ellos marcó tres goles, aportó con una asistencia y llegó a los 1.558 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Everton?

Everton afina los detalles para lo que será su estreno en la edición 2024 de la Copa Chile. El día viernes 14 de junio desde las 19:00 horas los Ruleteros enfrentan a San Luis.

