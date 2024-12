Este baluarte del balompié nacional recaló en la Liga MX y dejó una emotiva presentación con un video que repasa su vida. "No es fácil salir de tu tierra y más cuando sabe a fútbol", dijo.

Eduardo Bauermann tardó muy poco tiempo en consagrarse como una gran figura del fútbol chileno. El zaguero central brasileño necesitó apenas un semestre para erigirse como un gran talento de la competencia, sobre todo en el aspecto defensivo.

De más está decir que Bauermann fue pieza clave de Everton de Viña del Mar, razón por la que rápidamente llamó la atención del Grupo Pachuca. Oh, sorpresa, el defensor surgido de las divisiones inferiores del Inter de Porto Alegre emigró al balompié mexicano.

Fue presentado oficialmente como jugador del Pachuca con un video donde hizo un repaso breve de su vida. “Hola, gente de radio Huracán, ¿todo bien? Comenzaré mi presentación, pero antes contaré mi historia: salir de casa no es fácil y más cuando tu tierra sabe a fútbol”, reza la introducción de aquellas imágenes.

Eduardo Bauermann ante el uruguayo Thiago Vecino de Huachipato. (Sebastian Cisternas/Photosport).

“Dejar atrás familia, amigos, raíces que marcan nuestra personalidad. Yo soy como mi pueblo: optimista, caluroso y feliz. Brasil, échame una mano tú que le sabes al fútbol”, dijo también Bauermann en su primera aparición con la camiseta de los Tuzos.

Bauermann, la figura del fútbol chileno que fue oficializado como refuerzo del Pachuca en México

Eduardo Bauermann es otra figura del fútbol chileno que salta al fútbol de México. También lo hizo Luciano Cabral, quien luego de una brillante campaña en Coquimbo Unido emigró a otro equipo comandado por el Grupo Pachuca: el Club León, que pronto asegurará a Brayan Cortés.

“Hoy no puedo seguir con ustedes, estoy en un lugar donde me siento en casa y voy a mi nuevo club, el más antiguo de México”, aseguró el ex zaguero de Everton antes de darles su nombre a los nuevos fanáticos que hincharán por él en la máxima categoría azteca.

“Soy Eduardo Bauermann, nuevo jugador de Pachuca”, cerró el marcador central, que también tuvo un paso por el Santos de su país y por el Alanyaspor de la élite en el fútbol de Turquía. Este 3 de diciembre sumó oficialmente una nueva estación a su vasto currículum.