Este fin de semana, el goleador histórico del fútbol chileno, Esteban Paredes, volvió a las canchas tras más de un año sin jugar a nivel profesional. Lo hizo con el club del cual es dueño, San Antonio Unido, buscando que el equipo recupere el nivel y se meta en puestos de ascenso en la Segunda División Profesional.

El ídolo histórico de los albos, en conversación con LUN, analizó su vuelta al fútbol y mostró lo contento que estaba de volver a jugar pese a que su equipo perdió 2-1 con el puntero de la división, Deportes Limache, el cual se perfila como el gran favorito a llegar a Primera B.

“La verdad es que estaba aburrido, ya no sabía que hacer, jajajá. Después decidí entrenar y me motivaron a que jugara estos tres meses y medio o cuatro y dije que sí”, destacó Paredes.

“Mi regreso es algo simbólico para la gente y para motivar a mis compañeros a subir, que es lo que quiere todo sanantonino”, explicó.

Además recalcó que se toma en serio la vuelta, pese a ser el sueldo más bajo del plantel, el cual es solo para cumplir con el reglamento de la ANFP. “Me vine a vivir a un departamento en Santo Domingo”, destacó, chacoteando además con su salario: “es para la bencina, jajajá”.

También detalló cómo es la relación con sus compañeros, pese a ser el jefe directo de ellos y además estar jugando. “Les he dicho que soy un jugador más, que no me miren de tal manera, ellos lo han asumido bien, que si me tienen que retar, me reten. Ha andado todo bien, lo único que falta es ganar”, explicó.

Acompañado de Pavez

Dentro de un repleto estadio de San Antonio, producto de la vuelta del Bendito del Área, se encontraban sus familiares y amigos. En ese grupo estaba Esteban Pavez, quien viajó especialmente al litoral central para ver el retorno de su ex compañero en Colo Colo.

“Esteban es mi amigo y por eso quise estar acá, es uno de los pocos amigos que tengo en el fútbol. Hablé con él el jueves. Hay que estar con Esteban en todo momento. Me pone contento como amigo que vuelva a jugar”, explicó Pavez a LUN.