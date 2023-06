Esteban Paredes regresa al fútbol. El ídolo de Colo Colo decidió volver del retiro para jugar en la Segunda División Profesional para San Antonio Unido, equipo del cual es propietario y en el que buscará ser un aporte en la lucha por el ascenso a la Primera B del balompié chileno.

Lamentable e inevitablemente esta vuelta de Paredes a la actividad traerá un cambio importante en el plantel adiestrado por Sebastián Núñez, ya que por las bases del torneo el SAU está obligado a despedir a un jugador para hacerle un espacio al ex atacante del Cacique.

Esto lo decimos porque en la tercera categoría de nuestro fútbol solo se permiten seis futbolistas mayores de 25 años. ¿El problema? Que en el cuadro Lila ya están estos jugadores con Matías Olguin (arquero), Juan Pablo Carrasco, Rodrigo Gattas, Gustavo Lanaro, Flavio Rojas y César Molina.

En San Antonio todavía no han aclarado quién será el “sacrificado” en esta pasada para que Esteban Paredes pueda ser un jugador elegible por Núñez, aunque se espera que en el corto plazo haya una decisión al respecto.

“Como en todos los clubes donde he estado, entrenaré al máximo y trataré de ayuda al SAU, porque a eso vengo, no a relajarme, este es un desafío más en mi vida, como muchos de los que he tenido en mi carrera. Seré un jugador más del plantel, ya no corre más eso de que soy dueño del club”, señaló el propio Paredes en su presentación.

San Antonio Unido es tercero en el campeonato de Segunda División Profesional con 23 puntos tras 13 fechas jugadas, a lejanas siete unidades del puntero Deportes Limache, elenco que por ahora se está quedando con el único ascenso a la Primera B del fútbol chileno.