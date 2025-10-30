Camilo Melivilu es una de las grandes figuras de la liga de ascenso, donde el delantero de San Marcos de Arica, que va en el cuarto lugar de la tabla, suma 12 goles y se posiciona como uno de los goleadores del campeonato del torneo.

En conversación con AS, el delantero con pasos en equipos como Audax Italiano y Coquimbo Unido, habló sobre el gran momento de su carrera y el presente de San Marcos.

“Personalmente, este año ha sido muy bueno. He superado bastante la cantidad de goles que había hecho el año pasado. Feliz también por el trabajo de todos, estuvimos en una posición expectante del campeonato, estuvimos peleando. Es lo más importante en lo personal y en lo colectivo”, explicó.

El sueño de Camilo Melivilu

El jugador reveló que una de sus metas profesionales es llegar a la liga de primera. “Estoy en un momento personal de mucha madurez. Quiero estar en Primera División, ese es mi sueño a corto plazo. Estoy trabajando para eso y, si Dios lo permite, ojalá llegar con San Marcos a Primera. Si no, espero que aparezcan los llamados”.

“Con el trabajo que estoy haciendo puede surgir interés en algunos equipos. Lo mío es trabajo diario, en cada partido dar el 100 por ciento para que así San Marcos pueda estar en Primera División”, explicó.

Agregando que sigue trabajando para posicionarse en los primeros lugares de los goleadores del torneo. “Estoy trabajando para seguir aportando, lo colectivo es lo principal para dejar una huella acá. Personalmente, sigo trabajando para seguir convirtiendo goles. Esto ayudó para estar peleando el campeonato y obviamente que me gustaría seguir entre los goleadores del año”.

Agregando que ha sido clave la confianza del técnico Germán Cavalieri. “Ha sido vital para mí este año, él me llamó cuando yo estaba en Temuco. Gracias a Dios, no me ha dejado de poner en el once titular y eso me ha dado mucha confianza”.