Con 41 años y vistiendo más de 10 camisetas en el fútbol chileno, un nacido en Colo Colo dio la vuelta larga en la actividad y también en la vida. Es que hoy vive una esperada revancha a nivel personal tras tormentosos días en prisión.

Se trata de Alejandro Vásquez, ex lateral zurdo nacido en Macul y que se paseó por múltiples equipos hasta colgar los botines el año pasado, en Lautaro de Buin. Y aún vigente jugando con históricos del Cacique, el ex albo relata su presente.

“El año pasado dejé de jugar y cumplí 20 años de carrera. Por ahora estoy jugando los lunes en Colo Colo de Todos los Tiempos, con Esteban Paredes, Jaime Valdés, Manuel Neira y muchos más. Soy un agradecido de la vida”, partió diciendo a AS Chile.

Su historia en la cárcel y su amor por Colo Colo

Alejandro Vásquez relata su cercanía con íconos de Colo Colo como Esteban Paredes, diciendo que los conoce desde pequeños tras hacer inferiores en el Estadio Monumental. Eso sí, hace un alto al recordar su época más oscura en la vida.

Así luce actualmente el ex albo.

“Conocí a Dios en 2010, porque tuve un problema judicial. Mi carrera se vio opacada por encubrir a un joven (su entonces cuñado, acusado de homicidio). En ese momento tenía como técnico a Luis Marcoleta en Curicó Unido y él, que también era cristiano, me dio la chance de volver al fútbol”, reveló.

Fue ahí que repasó sus momentos en la cárcel, donde Vásquez relata lo complejo del momento, aunque “gracias a Dios no fue tan duro, porque igual yo era como conocido, había jugado en Colo Colo y en muchos equipos más”.

Vásquez, el primero de izquierda a derecha arriba.

“Me recibieron muy bien, me cuidaron y me aconsejaron para que yo cambiara mi vida. Lo que yo viví se lo transmito a los jóvenes, que el Señor puede cambiarles la vida”, cerró.

