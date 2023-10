Don Francisco remeció las noticias deportivas esta semana cuando, en la presentación de la Teletón 2023, le hizo un llamado a la ANFP. Mario Kreutzberger solicitó formalmente que el Clásico Universitario entre Universidad Católica y U de Chile cambiara de fecha.

¿La razón? El partido había sido programado para el sábado 11 de noviembre, mismo día en que se realizará el cierre de las 27 horas de amor. El evento se desarrollará desde el viernes 10 y el evento de clausura se realizará en Viña del Mar, debido a la contingencia por los Juegos Panamericanos.

Sin embargo, pese a la solicitud de Don Francisco, el partido no podrá ser cambiado de fecha. ANFP no pudo acogerla siquiera. Ni siquiera para el viernes 10 o el domingo 12, debido a eventos que impiden su celebración un día que no sea el sábado 11 a las 15:00 horas.

Primeramente, la delegación presidencial de la Región Metropolitana impide que haya clásicos un día viernes. Motivos meramente de coordinación, por la movilización de las barras y también por el contingente policial. En consecuencia, era imposible adelantarlo un día.

Luego, el día domingo, el estadio Santa Laura está impedido de albergar partidos en horarios tempranos. Esto se debe a la feria libre que se instala en los alrededores del recinto de Independencia, más específicamente en la calle Guanaco.

Por ese sector hacen ingreso la barra que se instala en galería Sur y también los hinchas que acuden a tribuna Andes. A eso se le suma el cierre de varias calles aledañas, por lo que el recinto no estará disponible por temas viales para albergar el partido en domingo.

Esto, además, teniendo en cuenta que es un encuentro de alta convocatoria. Ese motivo es el que impide que el Clásico Universitario se realice en horario vespertino, ya que una de las opciones era hacerlo alrededor de las 19:00 horas. Sin embargo no podrá ser, ya que tampoco se autorizan partidos así tan tarde.

En consecuencia, el partido entre Universidad Católica y Universidad de Chile topará en horario con el Superclásico solidario. La U enfrentará a Colo Colo en El Teniente de Rancagua, también el sábado a las 15:00 horas. Mauricio Pinilla y Esteban Paredes serán los capitanes de esos equipos.

¿Cuándo se realizará la Teletón?

La Teletón 2023 se llevará a cabo desde las 22:00 horas del viernes 10 de noviembre, hasta la madrugada del domingo 12, con un show musical que se realizará en la Quinta Vergara, en Viña del Mar. La meta que busca sobrepasar este año el evento televisivo es de $37.327.475.057 pesos.

¿Cuándo es el Clásico Universitario?

El Campeonato Nacional 2023 retomará la actividad con la fecha 27. ANFP programó para el sábado 11 de noviembre a las 15:00 horas, la edición 197 del Clásico Universitario, entre Universidad Católica y Universidad de Chile. Se jugará en el estadio Santa Laura.

